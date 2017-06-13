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Легионер минского "Динамо" заключил контракт со шведским клубом
Американский форвард Аарон Палушай заключил контракт со шведским клубом «Брюнэс».
Во второй половине прошлого сезона Палушай выступал за минское «Динамо». В 20 матчах за «зубров» 27-летний нападающий набрал 12 (8+4) очков при показатели полезности «-2».
«Брюнэс» в завершившемся сезоне дошел до финала чемпионата Швеции, где уступил «ХВ-71». За команду выступает еще один бывший динамовец — защитник Райан Гундерсон.
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Американский форвард Аарон Палушай заключил контракт со шведским клубом "Брюнэс".
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