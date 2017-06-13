ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Легионер минского "Динамо" заключил контракт со шведским клубом

14.06.2017 16:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Американский форвард Аарон Палушай заключил контракт со шведским клубом «Брюнэс».


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Во второй половине прошлого сезона Палушай выступал за минское «Динамо». В 20 матчах за «зубров» 27-летний нападающий набрал 12 (8+4) очков при показатели полезности «-2».

«Брюнэс» в завершившемся сезоне дошел до финала чемпионата Швеции, где уступил «ХВ-71». За команду выступает еще один бывший динамовец — защитник Райан Гундерсон.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский форвард Аарон Палушай заключил контракт со шведским клубом "Брюнэс".

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Голландские рыбаки поймали двухголовую морскую свинью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика