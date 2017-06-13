Американский форвард Аарон Палушай заключил контракт со шведским клубом «Брюнэс».



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

Во второй половине прошлого сезона Палушай выступал за минское «Динамо». В 20 матчах за «зубров» 27-летний нападающий набрал 12 (8+4) очков при показатели полезности «-2».

«Брюнэс» в завершившемся сезоне дошел до финала чемпионата Швеции, где уступил «ХВ-71». За команду выступает еще один бывший динамовец — защитник Райан Гундерсон.