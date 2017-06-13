Место флагманского купе в ряду BMW уже в следующем году займет возрожденная восьмая серия, а «шестерка» в свою очередь переродится в большой семейный пятидверный автомобиль, который придет на смену пятой серии GT.





Новый Gran Turismo шестой серии при длине 5,09 м на 8,7 см длиннее предшественника. Ширина осталась при прежних 1,9 м, не изменилась и колесная база (3,07 м), а высота сократилась на 2,1 см — ради динамичности профиля разработчики занизили и корму лифтбека, которая теперь на 64 мм ниже по сравнению с «пятеркой» GT.





В среднем новинка стала на 150 кг легче предшественника благодаря облегченной конструкции с повышенным использованием алюминия и высокопрочной стали для компонентов кузова и шасси. Также разработчики рапортуют об улучшенной аэродинамике и экономичности. Заявленный коэффициент лобового сопротивления равен 0,25 Cx, не в последнюю очередь за счет ряда ухищрений вроде активных воздушных заслонок в решетке радиатора и выдвижного заднего спойлера.





Объем багажника у шестой серии GT равен 610 л, что разом на 110 л больше, чем у прежней модели. Одно нажатие на кнопку в багажном отсеке — и спинка заднего сиденья, разделенная в соотношении 40:20:40, складывается и максимальное загрузочное пространство увеличивается до 1800 л (+100 л).





Оснащение нового лифтбека помимо всего прочего включает систему iDrive с 10,25-дюймовым сенсорным дисплеем и целый арсенал систем помощи водителю, использующих данные стереокамеры, радаров и сенсоров.





На момент рыночного дебюта новая «шестерка» будет доступна с тремя двигателями на выбор. Базовая «пятидверка» 630i GT получит двухлитровую бензиновую «четверку» мощностью 258 лошадиных сил, два других заявленных мотора — рядные «шестерки» объемом 3 л: 265-сильный дизель у 630d GT и бензиновый агрегат с отдачей 340 «лошадей» у версии 640i GT, которая на разгон до «сотни» по паспорту тратит 5,4 секунды. Коробка передач во всех случаях — 8-ступенчатый «автомат», покупатели всех версий, кроме базовой, смогут заказать машины с полным приводом xDrive.





Премьера новой шестой серии GT состоится на сентябрьском автосалоне во Франкфурте. У европейских дилеров литфбек появится в ноябре, в Германии цены будут начинаться от 62 300 евро за заднеприводный 630i GT.