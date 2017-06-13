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Брест: женщину, которая на Mercedes "рисовала круги" на перекрестке, лишили прав на 5 лет

14.06.2017 17:08 — Разное | Tut.by  
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26-летнюю жительницу Бреста, которая попала в ДТП, пытаясь скрыться от ГАИ, лишили прав на пять лет. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

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Видео: ГАИ Брестской области

Напомним, в ночь на 6 июня сотрудники ДПС услышали в спальном районе визг тормозов и рев мотора. На пересечении улиц Пионерской и Янки Купалы инспекторы увидели автомобиль Mercedes, водитель которого нарезал круги на перекрестке. Заметив патрульную машину, он поспешил скрыться, но на подъезде к путепроводу не справился с управлением, сбил дорожный знак и съехал в кювет.


Фото: ГАИ Бреста

Оказалось, что за рулем иномарки находилась 26-летняя брестчанка. В результате ДТП она получила легкие травмы. Медицинское освидетельствование показало, что женщина находилась в состоянии опьянения (2,5 промилле).

12 июня в ГАИ рассмотрели материалы по этому делу. По совокупности совершенных правонарушений женщину на 5 лет лишили права управления транспортными средствами и оштрафовали на 80 базовых величин (1840 рублей).

 
Теги: Брест
 
 
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