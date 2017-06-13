Долгоиграющий ответ Xiaomi: обзор новых Samsung Galaxy J (2017)

На прошлой неделе компания Samsung анонсировала обновленную линейку среднебюджетных смартфонов Galaxy J (2017). Важно, что впервые популярная в Беларуси серия получила металлические корпуса. Мы протестировали устройства и спешим рассказать обо всех их плюсах и минусах.





Смартфоны линейки Galaxy J появились в 2015 году как недорогая альтернатива устройствам серии Galaxy A. Они обладали практически всеми «болезнями» аппаратов средней ценовой категории вроде пластиковых корпусов, низкой производительности и не самых лучших камер.

Несмотря на это, согласно исследованию компании Strategy Analytics, в первом квартале 2017 года в пятерку самых продаваемых смартфонов в мире попали две модели из этой линейки — Galaxy J3 (2016) и Galaxy J5 (2016) . Большей популярность пользовались лишь Apple iPhone 7 и iPhone 7 Plus .





Samsung явно решила не останавливаться на достигнутом, и в третьем по счету поколении (2017 модельного года) оснастила гаджеты металлическими корпусами, существенно улучшила уровень автономности новинок, а также поработала над фронтальными камерами.

Удалось ли производителю избавиться от других «наследственных» недостатков предыдущих моделей серии, читайте в нашем обзоре.

Новый дизайн

В сравнении c прошлогодними моделями все три смартфона обновленной линейки (J3, J5 и J7) внешне достаточно сильно преобразились. Такое впечатление создается благодаря металлическим корпусам (ранее использовался пластик).





На лицевой стороне всей тройки кроме разговорного динамика и россыпи различных датчиков также находится механическая клавиша «Домой». В моделях J5 и J7 в нее встроен сканер отпечатков, к которому больших претензий у нас нет. Срабатывание происходит не мгновенно, зато палец владельца всегда определяется правильно.

В младшем Galaxy J3 дактилоскопического сенсора нет, а жаль.

Благодаря обтекаемой форме задней крышки все три устройства отлично лежат в руке и при использовании не выскальзывают из ладони. За счет матовой поверхности гаджеты также практически не собирают следы от отпечатков пальцев.





Единственный конструктивный недостаток Galaxy J3 — пластиковые блоки с антеннами в нижней и верхней частях корпуса, которые не дают назвать аппарат цельнометаллическим. В J5 и J7 антенны выполнены в виде аккуратных пластиковых полосок, которые встроены в металлические задние панели.

Из других особенностей стоит выделить расположение мультимедийных динамиков. Они находятся на правой грани смартфонов, немного выше клавиши питания. Впервые такое решение было применено в девайсах серии Galaxy A 2017 года.





Качество звучания всех трех спикеров среднее, громкость высокая. Звонок на улице пропустить вряд ли получится.

К дополнительным плюсам отнесем возможность одновременной установки сразу двух nano-SIM-карт и карточки памяти формата microSD. Кроме того, старшая модель Galaxy J7 защищена по стандарту IP54. Это означает, что устройство не боится брызг и полностью защищено от пыли.









Хорошие, но не идеальные экраны

Размер дисплея Galaxy J3 составляет 5 дюймов, Galaxy J5 — 5,2 дюйма, а в Galaxy J7 используется 5,5-дюймовая панель. Технологии изготовления экранов также различается. Младший J3 довольствуется обычной IPS-матрицей, в двух старших аппаратах установлены фирменные самсунговские Super AMOLED-экраны.





Разрешение дисплеев Galaxy J3 и J5 равняется 1280 на 720 точкам (плотность пикселей, соответственно, 294 и 282 ppi). Из-за этого отдельные точки видны даже при обычном использовании, что немного раздражает. К сенсорной панели Galaxy J7 с разрешением в 1920 на 1080 пикселей претензий нет — картинка выглядит очень четко (401 ppi).

Благодаря технологии Super AMOLED изображение на дисплеях Galaxy J5 и J7 смотрится очень ярко и контрастно. Если вам не нравится излишняя «кислотность», то перенастроить экраны на более спокойные оттенки можно самостоятельно. Дисплей Galaxy J3 дополнительной настройке не поддается и изначально имеет более холодную и естественную цветопередачу.





На солнце экраны Galaxy J5 и J7 практически не выгорают, мелкие объекты (например, текст) остаются хорошо различимы. В случае с Galaxy J3 максимальной яркости немного не хватает — под прямыми солнечными лучами разобрать что-либо становится сложно.

Зато углы обзора у всей тройки практически максимальные. Лишь под большим наклоном белый цвет на AMOLED-матрицах Galaxy J5 и J7 немного уходит в «зелень», а черный на Galaxy J3 слегка высветляется и становится больше похож на глубокий серый.





Еще одним бонусом Galaxy J7 выступает режим Always On Display. При его активации на экран постоянно выводится текущее время, календарь, процент заряда батареи и уведомления от приложений.

Важно, что благодаря технологии Super AMOLED (когда на дисплее становится возможным подсветить каждый отдельный пиксель, а не всю панель целиком) такая опция практически не расходует энергию. По утверждению Samsung, в этом режиме каждый час тратится не более 1% заряда аккумулятора.

Почему эту функцию не добавили в Galaxy J5 с аналогичным AMOLED-дисплеем? Скорее всего, это сделано в целях продвижения более дорогого Galaxy J7.

Производительность ниже среднего

Все три смартфона работают на процессорах Samsung. В случае c Galaxy J5 и J7 им выступает Exynos 7870 на 1,6 ГГц (такой же процессор используется в Galaxy A3 2017).

Младший Galaxy J3 довольствуется более слабым чипом Exynos 7570 с частотой в 1,4 ГГц. Различается и объем оперативной памяти. Моделям J5 и J3 досталось 2 ГБ, в то время как J7 оснащается 3 ГБ.

Более подробные характеристики в сравнении с прошлогодними моделями смотрите ниже.





При решении повседневных задач (вроде браузинга в Сети, просмотра потокового видео или работы с документами) проблем с производительностью нет, интерфейс работает плавно.

В играх ситуация ухудшается. В «тяжелую» WOT Blitz более-менее с комфортом поиграть можно лишь на минимальных настройках графики. В таком режиме все три смартфона в среднем выдают около 40−50 кадров в секунду.

Если перевести игру на высокие параметры графики, то счетчик fps сразу же падает до уровня в 7−15 кадров в секунду. Играть становится практически невозможно.





Наши наблюдения подтверждают результаты популярного синтетического текста AnTuTu. Galaxy J5 и J7 набрали в нем чуть меньше 50 000 очков. Младшая модель J3 получила всего 35 000 баллов — результат гораздо ниже среднего.

К плюсам отнесем практически полное отсутствие нагрева в ресурсоемких приложениях (например, в 3D-играх). Смартфоны становятся лишь слегка теплыми в верхней части корпуса.

Выдающаяся автономность

Одним из основных плюсов смартфонов серии Galaxy A (2017) стал повышенный уровень автономности. Достичь этого производителю удалось благодаря очень сбалансированным процессорам — в меру производительным, но при этом очень энергоэффективным (отсюда и практически полное отсутствие нагрева корпуса).

Galaxy J5 и J7 работают на точно таком же чипе, как и Galaxy A3 (2017). Процессор младшего J3 менее мощный, но также построен по 14-нм техпроцессу и обладает низким уровнем энергопотребления.

Благодаря этому вся тройка при очень активном использовании (с синхронизацией нескольких почтовых ящиков, мессенджеров и социальных сетей, постоянно включенным Wi-Fi или мобильным интернетом, геопозиционированием, часовым прослушиванием музыки через стриминговый сервис и получасом разговоров) от одного заряда работает по 2−2,5 дня — отличный результат!









Синтетический тест автономности AnTuTu Tester подтверждает наши наблюдения. Galaxy J3 набрал в нем порядка 9000 очков, Galaxy J5 — почти 12 000, а старший в линейке J7 установил новый рекорд и набрал чуть больше 21 000 баллов. Это — один из самых высоких результатов из всех протестированных нами смартфонов.

Разочаровывает лишь отсутствие технологии ускоренной зарядки. Пока это функция остается прерогативой смартфонов более высокого класса.

Качественные камеры

Во всей тройке смартфонов установлены схожие модули основных камер с разрешением в 13 Мп и диафрагмой f/1.9. Разница заключается в используемых сенсорах.

В случае с Galaxy J3 это сенсор собственной разработки Samsung, в случае с Galaxy J5 и J7 — Sony IMX258. Разницы между ними нам с первого взгляда заметить не удалось. При хорошем освещении обе камеры делают достаточно качественные снимки с правильной цветопередачей и балансом белого.

Первым в паре идет снимок, сделанный на Galaxy J3, второй — на J5.

































В вечернее время суток качество фотографий, ожидаемо, падает. Объектам в кадре не хватает резкости, также появляется достаточно большое количество шумов. Впрочем, как для смартфонов средней ценовой категории качество снимком находится на приемлемом уровне.

















По фронтальным камерам победителями становятся Galaxy J5 и J7. Фотографии, полученные с их 13-мегапиксельных сенсоров, по качеству (обратите особое внимание на уровень детализации) существенно превосходят кадры 5-мегапиксельной фронталки Galaxy J3. Первое фото — Galaxy J3.









Во всех трех аппаратах также присутствуют фронтальные вспышки, но пользоваться ими не очень неудобно.





При съемке луч света «бьет» в глаза, заставляя щуриться. Кроме того, эффект от использования вспышки заметен лишь при фотографировании в темном помещении. Если в комнате есть минимальное количество света, то пользы от нее практически нет.

Резюме

В третьем по счету поколении смартфонов серии Galaxy J производителю удалось избавиться от большинства недостатков предыдущих моделей линейки.

Новые гаджеты получили металлические корпуса вместо пластиковых, сканеры отпечатков пальцев в двух старших моделях, а также неплохие основные и отличные фронтальные камеры (особенно в моделях Galaxy J5 и Galaxy J7).





Но самым большим преимуществом новинок является возросший уровень автономности. От одного заряда смартфоны «живут» около двух с половиной дней! Из минусов можно выделить лишь достаточно низкую для моделей 2017-го года производительность. Но если вы не играете в игры, то существенным недостатком это назвать нельзя.

В Беларуси новинки поступят в продажу уже на следующей неделе по цене в 459, 629 и 699 рублей за модели Galaxy J3, J5 и J7, соответственно. И это немалая стоимость, особенно учитывая привлекательные ценовые предложения конкурентов в этом сегменте.

В Беларуси официально продаются более дешевые аппараты китайских производителей со схожими или лучшими характеристиками например, Xiaomi Redmi Note 4X или Meizu M5 Note. Не стоит забывать и о заметно подешевевших моделях J-серии.

Смартфоны были предоставлены белорусским подразделением Samsung. Компания не имела возможности повлиять на результат тестирования и не видела материал до публикации.