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Собери трактор "Беларус": экскурсия на МТЗ
14.06.2017 17:58 — Разное | Sputnik Беларусь
Такое предложение озвучил МТЗ для белорусских и иностранных туристов, заинтересованных технологическим процессом сборки тракторов, известными далеко за пределами страны.
Участие в сборке для детей (с 12 лет) стоит 2,5 рубля, для взрослых — 5 рублей, для иностранцев — 9 рублей (около 5 долларов США).
Тракторный туризм уже несколько месяцев развивает МТЗ. В этом году на заводе побывали более 1 200 человек, из них 275 иностранцев.
Вскоре появится еще одна промышленно-туристическая услуга: покататься на тракторе и поработать на конвейере.
Sputnik Беларусь приглашает на фотоэкскурсию по цеху сборки тракторов — смотрите в фотоленте.
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Минский тракторный завод приглашает всех желающих в цех сборки всенародного любимца – трактора "Беларус".
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