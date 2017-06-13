Такое предложение озвучил МТЗ для белорусских и иностранных туристов, заинтересованных технологическим процессом сборки тракторов, известными далеко за пределами страны.

Участие в сборке для детей (с 12 лет) стоит 2,5 рубля, для взрослых — 5 рублей, для иностранцев — 9 рублей (около 5 долларов США).

Тракторный туризм уже несколько месяцев развивает МТЗ. В этом году на заводе побывали более 1 200 человек, из них 275 иностранцев.

Вскоре появится еще одна промышленно-туристическая услуга: покататься на тракторе и поработать на конвейере.

Sputnik Беларусь приглашает на фотоэкскурсию по цеху сборки тракторов — смотрите в фотоленте.