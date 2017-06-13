Совладелица СТО: быстро, дешево и с гарантией не бывает /

Всегда хочется, чтобы нас обслуживали по принципу "быстро, дешево, с гарантией". Но практика показывает, что в этой схеме возможны только две составляющие подряд. Поэтому, если вам предлагают сразу подобные услуги, стоит насторожиться. Чтобы потом не считать убытки, или, если речь идет о транспортном средстве, не коротать дни на больничной койке, или за решеткой.

"Техническое обслуживание автомобиля это процесс, от которого зависят жизни людей. В стоимость работы входят многие вещи, которые клиент просто не может увидеть. Например, качество и профессионализм рук, материалы, которые используются. Некоторые из материалов просто использовать нельзя. Ну и сервис — мы ведь хотим, чтобы нам улыбались, сложили документы в красивую папку, подарили ручку, сделали кофе и сказали спасибо? Это тоже входит в стоимость", — рассказывает Малаховская.

Совладелица одного из минских СТО, пришедшая в этот бизнес еще в студенчестве, говорит, что не надо стесняться поинтересоваться причиной высоких или низких цен на предоставление тех или иных услуг. Особенно это касается обслуживания автомобилей. Поскольку даже стекло в машине является не только элементом кузова, но и дополнительным ребром жесткости, способным обезопасить пассажира.

"Есть вещи, на которых можно сэкономить. И мы прямо говорим об этом. Но есть вещи, на которых экономить нельзя, как например, материал, на который вклеивается стекло. это небезопасно. И это моя позиция. Не бойтесь попросить показать клей, мастера, сертификат работника. Почему мы в магазине спрашиваем срок годности, а на СТО не спрашиваем? Спросите — вам обязаны ответить!", — уверена Малаховская.

Беседу с совладелицей одной из минских СТО Юлией Малаховской слушайте на радио Sputnik Беларусь.