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Андрей Кобяков нацелил госорганы на поддержку движения WorldSkills International

14.06.2017 18:39 — Разное | Ежедневник  
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Андрей Кобяков нацелил госорганы на поддержку движения WorldSkills International

Этой теме было посвящено совещание, которое прошло 14 июня под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.

Как отметил руководитель правительства, Беларусь получила приглашение принять участие в мировом чемпионате WorldSkills, который пройдет в 2019 году в г.Казани, сообщает пресс-служба правительства.  

«Должен подчеркнуть, что цели   движения WorldSkills  в полной мере соответствуют задачам, которые мы решаем в образовании: повышение качества подготовки кадров, профессиональная ориентация молодежи, популяризация рабочих профессий. Это хороший ресурс для выявления и поддержки наиболее способных в своей профессии молодых рабочих. Не зря конкурсы профессионального мастерства WorldSkills  еще называют Олимпиадой для рабочих», - подчеркнул он. 

Андрей Кобяков обратил внимание, что в 2018 году в Беларуси  должен состояться третий  Национальный чемпионат профессионального мастерства по регламенту WorldSkills.  По его словам, национальный чемпионат в полной мере должен продемонстрировать имеющиеся ресурсы системы образования и ее партнеров – промышленных предприятий.

«Плюс это хорошая возможность  ориентировать молодое поколение на получение современных рабочих профессий. Нужна целенаправленная информационная кампания и начинать ее нужно уже сейчас. Надо освещать как проходят отборочные этапы в учреждениях профессионального образования на уровне районов, областей. В эту работу должны включиться наши предприятия, частный бизнес», - отметил премьер-министр.

Также он констатировал, что одной из задач WorldSkills является повышение стандартов профессиональной подготовки и квалификации. «Для нас это более чем актуально. Участие наших предприятий, частного бизнеса в программе WorldSkills – это одно из направлений повышения качества подготовки специалистов», - резюмировал руководитель правительства.

 
 
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Этой теме было посвящено совещание, которое прошло 14 июня под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.

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