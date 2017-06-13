Андрей Кобяков нацелил госорганы на поддержку движения WorldSkills International





Этой теме было посвящено совещание, которое прошло 14 июня под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.

Как отметил руководитель правительства, Беларусь получила приглашение принять участие в мировом чемпионате WorldSkills, который пройдет в 2019 году в г.Казани, сообщает пресс-служба правительства.

«Должен подчеркнуть, что цели движения WorldSkills в полной мере соответствуют задачам, которые мы решаем в образовании: повышение качества подготовки кадров, профессиональная ориентация молодежи, популяризация рабочих профессий. Это хороший ресурс для выявления и поддержки наиболее способных в своей профессии молодых рабочих. Не зря конкурсы профессионального мастерства WorldSkills еще называют Олимпиадой для рабочих», - подчеркнул он.



Андрей Кобяков обратил внимание, что в 2018 году в Беларуси должен состояться третий Национальный чемпионат профессионального мастерства по регламенту WorldSkills. По его словам, национальный чемпионат в полной мере должен продемонстрировать имеющиеся ресурсы системы образования и ее партнеров – промышленных предприятий.

«Плюс это хорошая возможность ориентировать молодое поколение на получение современных рабочих профессий. Нужна целенаправленная информационная кампания и начинать ее нужно уже сейчас. Надо освещать как проходят отборочные этапы в учреждениях профессионального образования на уровне районов, областей. В эту работу должны включиться наши предприятия, частный бизнес», - отметил премьер-министр.



Также он констатировал, что одной из задач WorldSkills является повышение стандартов профессиональной подготовки и квалификации. «Для нас это более чем актуально. Участие наших предприятий, частного бизнеса в программе WorldSkills – это одно из направлений повышения качества подготовки специалистов», - резюмировал руководитель правительства.