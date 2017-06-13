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Андрей Кобяков нацелил госорганы на поддержку движения WorldSkills International
14.06.2017 18:39 — Разное | Ежедневник
Этой теме было посвящено совещание, которое прошло 14 июня под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.
Как отметил руководитель правительства, Беларусь получила приглашение принять участие в мировом чемпионате WorldSkills, который пройдет в 2019 году в г.Казани, сообщает пресс-служба правительства.
«Должен подчеркнуть, что цели движения WorldSkills в полной мере соответствуют задачам, которые мы решаем в образовании: повышение качества подготовки кадров, профессиональная ориентация молодежи, популяризация рабочих профессий. Это хороший ресурс для выявления и поддержки наиболее способных в своей профессии молодых рабочих. Не зря конкурсы профессионального мастерства WorldSkills еще называют Олимпиадой для рабочих», - подчеркнул он.
«Плюс это хорошая возможность ориентировать молодое поколение на получение современных рабочих профессий. Нужна целенаправленная информационная кампания и начинать ее нужно уже сейчас. Надо освещать как проходят отборочные этапы в учреждениях профессионального образования на уровне районов, областей. В эту работу должны включиться наши предприятия, частный бизнес», - отметил премьер-министр.
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Этой теме было посвящено совещание, которое прошло 14 июня под председательством премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова.
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