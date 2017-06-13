Пражские белорусы соберутся почтить память погибшей художницы

Пражские белорусы соберутся сегодня почтить память погибшей художницы /

В ночь с понедельника на вторник, в Праге, под колесами трамвая погибла гражданка Беларуси Юлия Качук, дочь художника и краеведа из Зэльвы Юрия Качука. Обстоятельства трагического несчастного случая еще устанавливает пражская полиция. Белорусы Чехии сегодня вечером соберутся в Праге на акцию, посвященную памяти погибшей. Пройдет она недалеко от места случившегося, возле Национального театра.

"Мы пригласили тех, кто с ней работал, друзей, знакомых, небезразличных граждан Беларуси в Чехии прийти, принести цветы, зажечь свечи там, где произошла эта ужасная трагедия. Мы также объявили сбор средств", — рассказала Шиенок.

Акция начнется в 21.00 по чешскому времени. Она не согласована официально с властями Праги, но организаторы надеются, что повод для проведения акции не вызовет сопротивления со стороны пражской полиции. По словам Кристины Шиенок, Министерство иностранных дел и посольство Беларуси в Чехии занимаются разрешением этого трагического случая.

Юлия Качук закончила высшую школу экономики в Праге. Была увлечена искусством, участвовала в выставках и иных художественных акциях. Родители девушки должны в ближайшее время прибыть в Прагу.

Комментарий Кристины Шиенок о гибели гражданки Беларуси в Праге слушайте на радио Sputnik Беларусь.