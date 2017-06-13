ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пражские белорусы соберутся почтить память погибшей художницы

14.06.2017 18:58 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В ночь с понедельника на вторник, в Праге, под колесами трамвая погибла гражданка Беларуси Юлия Качук, дочь художника и краеведа из Зэльвы Юрия Качука. Обстоятельства трагического несчастного случая еще устанавливает пражская полиция. Белорусы Чехии сегодня вечером соберутся в Праге на акцию, посвященную памяти погибшей. Пройдет она недалеко от места случившегося, возле Национального театра.

"Мы пригласили тех, кто с ней работал, друзей, знакомых, небезразличных граждан Беларуси в Чехии прийти, принести цветы, зажечь свечи там, где произошла эта ужасная трагедия. Мы также объявили сбор средств", — рассказала Шиенок.

Акция начнется в 21.00 по чешскому времени. Она не согласована официально с властями Праги, но организаторы надеются, что повод для проведения акции не вызовет сопротивления со стороны пражской полиции. По словам Кристины Шиенок, Министерство иностранных дел и посольство Беларуси в Чехии занимаются разрешением этого трагического случая.

Юлия Качук закончила высшую школу экономики в Праге. Была увлечена искусством, участвовала в выставках и иных художественных акциях. Родители девушки должны в ближайшее время прибыть в Прагу.

Комментарий Кристины Шиенок о гибели гражданки Беларуси в Праге слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О подробностях смерти гражданки Беларуси в Праге, и о сегодняшней вечерней акции памяти погибшей Юлии Качук радио Sputnik Беларусь рассказала одна из администраторов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минское "Динамо" подписало контракт с молодым форвардом сборной Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика