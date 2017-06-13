Француз забрался на крышу высотки в Барселоне и получил штраф

Известный скалолаз и покоритель небоскребов забрался на 116-метровое здание, которое является отелем Melia Barcelona Sky. Француз бесстрашно покорил высоту, а когда забрался на крышу здания, встретил там сотрудников правоохранительных органов. Они ждали нарушителя. Теперь "человеку-пауку" грозит штраф в размере от 100 до 600 евро.

Ален Робер ранее трижды забирался на одно из самых высокий зданий Барселоны — башню Агбар. Высота 34-этажного здания достигает 142 метров.

"Человек-паук" занимается покорением высотных строений с 1994 года. Француз совершил более 80 подъемов, в том числе он покорил самое высокое здание в мире "Бурдж-Халифа". Обычно он совершает свои восхождения без разрешения властей и владельцев здания, за это его арестовывали несколько десятков раз.