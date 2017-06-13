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Минское "Динамо" подписало контракт с молодым форвардом сборной Беларуси

14.06.2017 18:53 — Разное | Tut.by  
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Нападающий сборной Беларуси Данила Карабань заключил новый контракт с минским «Динамо».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В прошлом сезоне 20-летний игрок провел 32 матча за «Динамо», набрав 1 (0+1) очко. В чемпионате Беларуси за «Динамо-Молодечно» Карабань отметился 11 (4+7) результативными баллами в 10 встречах. На чемпионате мира форвард отыграл 3 матча.

Таким образом, сейчас в составе «Динамо» 11 хоккеистов: вратарь Михаил Карнаухов, защитники Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич, Евгений Лисовец и нападающие Александр Матерухин, Андрей Степанов, Роб Клинкхаммер, Данила Карабань, Евгений Ковыршин и Александр Павлович.

 
 
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Нападающий сборной Беларуси Данила Карабань заключил новый контракт с минским "Динамо".

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