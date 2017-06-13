«Приезжают друзья из России, хотят обменять старые белорусские рубли, которые были в обращении до 1 июля прошлого года, на новые. В любом ли банке или обменнике можно это сделать?» — обратилась с таким вопросом в редакцию минчанка Кристина. FINANCE.TUT.BY уточнил, где можно обменять "старые" рубли на дензнаки образца 2009 года.



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До 31 декабря 2019 года обменять рубли образца 2000 года на дензнаки, выпущенные в 2009 году, можно в Нацбанке, банках и небанковских кредитно-финансовых организациях. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года — в Нацбанке. А с 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года будут считаться недействительными.

При этом комиссию за обмен старых денег на новые не нужно платить. Обменивать деньги можно без всяких ограничений. Но если сумма, которую вы намереваетесь обменять, будет больше 1000 базовых величин (23 тысячи деноминированных рублей), то нужно предъявить паспорт.

— Вы без проблем можете у нас обменять деньги. В Минске это можно сделать в кассе по улице Толского, 6, — уточнили в Нацбанке. — К тому же все банки должны менять без исключения. Оснований для отказа не должно быть.

В крупных городах также можно обменять деньги в кассах Нацбанка. Адреса касс можно посмотреть здесь .

В Беларусбанке рассказали, что для обмена денег можно обратиться в любое отделение банка, которое совершает валютно-обменные операции. «В обменные пункты тоже можно обратиться», — уточнили в банке. В Белинвестбанке банкноты образца 2000 года обменять можно деноминированные дензнаки можно только в ЦБУ, а в обменниках — нет. К примеру, в Минске получить новые дензнаки взамен старых банкнот можно в 8 ЦБУ. В Белагропромбанке и БПС-Сбербанке также рассказали, что обменять деньги возможно в любом отделении банка, а в валютно-обменных пунктах — нельзя. А в Банке БелВЭБ сообщили, что обменять деньги можно в любом валютно-обменном пункте и в любом отделении банка.