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Проект сноса Осмоловки: что появится на месте послевоенных двухэтажек

14.06.2017 19:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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С 23 июня по 17 июля пройдет общественное обсуждение проекта застройки Осмоловки — тихого центра города Минска, построенного в послевоенный период, то есть двухэтажные дома в районе улиц Богдановича, Киселева, Куйбышева и Коммунистической — снесут. На их месте появятся многоэтажки с подземными автостоянками. Что приобретет, либо что потеряет город с исчезновением района с обильным озеленением и архитектурой в стиле "поздний Сталин"? Ведущие радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов считают, что Осмоловка является частью истории города и стоило бы сохранить район, как свидетеля определенного исторического периода нашей страны.

Проект сноса Осмоловки: что появится на месте послевоенных двухэтажек
© Sputnik/ Елена Васильева, Сергей Пушкин
Да тут каждый второй академик: минчане о возможном сносе Осмоловки

"У меня, как у коренного жителя Минска, в Осмоловке прошло детство. Район проектировал архитектор Осмоловский, отсюда и соответствующее название. Это застройка конца 40-х, начала 50-х годов, строили район пленные немецкие солдаты. Здесь наблюдается сочетание советского и немецкого представления о быте, в предместьях Берлина мы можем увидеть такие же двухэтажные домики, рассчитанные на четыре — шесть семей. Современная молодежь, посещая Осмоловку, с интересом наблюдает архитектуру и уклад жизни в районе, где спокойно, уютно и зелено", — сказал Кривошеев.

Безусловно, застройщику выгодно осваивать центральные районы Минска, ведь это дорогое, престижное жилье, и с точки зрения бизнеса весьма выгодно, но, наверное, существуют и другие подходы к обустройству Минска.

"Реконструировать, реставрировать — да! Сносить — нет", — считает Шарапов.

Беседу ведущих слушайте в аудиоверсии на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Ведущие радио Sputnik Беларусь Александр Кривошеев и Вячеслав Шарапов высказали свое отношение к сносу исторической застройки в самом центре Минска.

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