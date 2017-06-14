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Шумченко: Задержан владелец службы такси 7788 Виктор Пузиков

14.06.2017 22:54 — Разное | БДГ  
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Информацию об этом разместил на своей странице в «Фэйсбуке» глава объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, сославшись на информацию предпринимателей.

Виктору Пузикову 33 года, он является основателем службы такси «Алмаз 7788» и директором ООО «Виптрейд», ему же принадлежит и служба такси «Моё такси 252», аффилированная с 7788.

На форуме таксистов пишут, что вместе с Виктором Пузиковым задержали его заместителей, одним из которых является его супруга Елена. Вскоре одного один из задержанных был отпущен. Остальные находятся в СИЗО на Володарского.

«Задержание будто бы происходило в офисе. Относительно причин слухи разные. Говорят, в частности, о неуплате налогов. До самого хозяина не дозвониться», – сообщил БелаПАН Шумченко.

По данным 2015 года, бизнесмен Пузиков находился на 25-м месте в рейтинге самых успешных молодых белорусских бизнесменов по версии портала «Про бизнес».

Известно, что в Минске работает более 1200 автомобилей службы такси «Алмаз».

 
Теги: Минск
 
 
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Информацию об этом разместил на своей странице в «Фэйсбуке» глава объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко, сославшись на информацию предпринимателей.

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