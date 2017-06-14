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Повторять не стоит: в США легковушка проскочила в метре перед фурой
14.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент, который едва не стал смертельным, произошел в конце мая на одной из автодорог в американском штате Огайо. На записи видно, как фура подъехала к равнозначному перекрестку, и тут с левой стороны на большой скорости на пересечение дорог выехала легковушка и пронеслась буквально в метре от грузовика.
Водитель большегруза отметил, что столкновения удалось избежать чудом — при всем желании он не успел бы остановить груженую фуру, которая ехала со скоростью примерно 90 километров в час.
Дальнобойщик добавил, что если бы он ударил по тормозам, а не просто замедлился, оба водителя могли бы стать участниками серьезной аварии.
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Легковушка на огромной скорости проехала прямо перед траком на перекрестке в США. Смотрите кадры, записанные видеорегистратором, который был установлен в кабине...
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