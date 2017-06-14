Повторять не стоит: в США легковушка проскочила в метре перед фурой

Инцидент, который едва не стал смертельным, произошел в конце мая на одной из автодорог в американском штате Огайо. На записи видно, как фура подъехала к равнозначному перекрестку, и тут с левой стороны на большой скорости на пересечение дорог выехала легковушка и пронеслась буквально в метре от грузовика.

Водитель большегруза отметил, что столкновения удалось избежать чудом — при всем желании он не успел бы остановить груженую фуру, которая ехала со скоростью примерно 90 километров в час.

Дальнобойщик добавил, что если бы он ударил по тормозам, а не просто замедлился, оба водителя могли бы стать участниками серьезной аварии.