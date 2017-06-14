Эксперт: сложная ситуация на наших границах – повод для укрепления ОДКБ /

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске, посвященном 25-летию подписания Договора, 15-летию образования организации и ряду иных, весьма важных поводов. Вопросы повестки дня совещания прокомментировал известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко об обстановке в зоне ответственности ОДКБ: никого не пугаем

"Мы наблюдаем в последнее время, что в зоне ответственности ОДКБ ситуация остается достаточно сложной. Это связано с тем, что на западных границах нашего оборонного союза продолжается подготовка к обустройству военной инфраструктуры НАТО. В Литве, Латвии, Эстонии, Польше размещаются дополнительные контингенты войск Североатлантического альянса, продолжается развитие американского сегмента европейской противоракетной обороны и иных признаков активности НАТО. Все это отчетливо показывает риски, с которыми сталкивается сегодня ОДКБ, и говорит о необходимости совершенствования внутренней структуры организации, а самое главное, повышения наших возможностей быстрого реагирования", — считает эксперт.

На южных рубежах нашего союза также наблюдается активность экстремистских, террористических организаций. Это происходит на фоне ближневосточных событий. По мнению Коротченко, ситуация диктует необходимость укрепления ОДКБ, и это является главным смыслом работы органов нашего оборонного сообщества.

Интервью с военным экспертом Игорем Коротченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.