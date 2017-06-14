ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Эксперт: сложная ситуация на наших границах – повод для укрепления ОДКБ

14.06.2017 20:36 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в совещании министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске, посвященном 25-летию подписания Договора, 15-летию образования организации и ряду иных, весьма важных поводов. Вопросы повестки дня совещания прокомментировал известный военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Эксперт: сложная ситуация на наших границах – повод для укрепления ОДКБ
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко об обстановке в зоне ответственности ОДКБ: никого не пугаем

"Мы наблюдаем в последнее время, что в зоне ответственности ОДКБ ситуация остается достаточно сложной. Это связано с тем, что на западных границах нашего оборонного союза продолжается подготовка к обустройству военной инфраструктуры НАТО. В Литве, Латвии, Эстонии, Польше размещаются дополнительные контингенты войск Североатлантического альянса, продолжается развитие американского сегмента европейской противоракетной обороны и иных признаков активности НАТО. Все это отчетливо показывает риски, с которыми сталкивается сегодня ОДКБ, и говорит о необходимости совершенствования внутренней структуры организации, а самое главное, повышения наших возможностей быстрого реагирования", — считает эксперт.

На южных рубежах нашего союза также наблюдается активность экстремистских, террористических организаций. Это происходит на фоне ближневосточных событий. По мнению Коротченко, ситуация диктует необходимость укрепления ОДКБ, и это является главным смыслом работы органов нашего оборонного сообщества.

Интервью с военным экспертом Игорем Коротченко слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал цели и задачи встречи министров оборонных ведомств ОДКБ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МАРТ начал расследование в отношении торговых сетей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика