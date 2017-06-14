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В погоне за "Шахтером". Сегодня стартует 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу
После двухнедельной паузы, во время которой сборная Беларуси проводила свои матчи, возобновляется
Напомним, что в верхней части турнирной таблицы идет жаркая схватка за первое место, которое пока удерживает солигорский «Шахтер». Несколько неожиданно видеть к середине июня на этом месте не БАТЭ, а горняков.
Борисовчанам, расположившимся на втором месте, в спину дышит минское «Динамо» и… «Слуцк». Несмотря на холодную погоду, футбольные баталии обещают быть жаркими!
Игры 15 июня.
«Неман» — «Минск»
«Городея» — «Гомель»
«Крумкачы» — «Слуцк»
Матчи 16 июня.
«Нафтан» — БАТЭ
«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест»
«Динамо-Минск» — «Ислочь»
«Днепр» — «Шахтер»
Завершится тур 17 июня.
«Витебск» — «Славия»
Положение в чемпионате перед 12-м туром:
Топ-5 лучших бомбардиров:
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Напомним, что в верхней части турнирной таблицы идет жаркая схватка за первое место, которое пока удерживает солигорский "Шахтер".
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