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В погоне за "Шахтером". Сегодня стартует 12-й тур чемпионата Беларуси по футболу

15.06.2017 08:00 — Разное | Tut.by  
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После двухнедельной паузы, во время которой сборная Беларуси проводила свои матчи, возобновляется чемпионат Беларуси по футболу. 15, 16 и 17 июня пройдут игры 12 тура.


Горняки в этом году выглядят коллективом, который способен оказать самое серьезное сопротивление БАТЭ в борьбе за золото! Фото: ФК «Шахтер»

Напомним, что в верхней части турнирной таблицы идет жаркая схватка за первое место, которое пока удерживает солигорский «Шахтер». Несколько неожиданно видеть к середине июня на этом месте не БАТЭ, а горняков.

Борисовчанам, расположившимся на втором месте, в спину дышит минское «Динамо» и… «Слуцк». Несмотря на холодную погоду, футбольные баталии обещают быть жаркими!

Игры 15 июня.

«Неман» — «Минск»

«Городея» — «Гомель»

«Крумкачы» — «Слуцк»

Матчи 16 июня.

«Нафтан» — БАТЭ

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест»

«Динамо-Минск» — «Ислочь»

«Днепр» — «Шахтер»

Завершится тур 17 июня.

«Витебск» — «Славия»

Положение в чемпионате перед 12-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Шахтер (Солигорск) 11 8 2 1 16 5 26
2 БАТЭ (Борисов) 11 7 2 2 18 7 23
3 Динамо (Минск) 11 7 1 3 13 5 22
4 ФК Слуцк 11 6 3 2 14 7 21
5 Торпедо-БелАЗ (Жодино) 11 5 4 2 13 10 19
6 Неман (Гродно) 11 5 3 3 14 11 18
7 ФК Городея 11 4 4 3 11 9 16
8 ФК Гомель 11 4 3 4 13 8 15
9 Днепр (Могилев) 11 4 3 4 14 15 15
10 ФК Витебск 11 4 3 4 10 11 15
11 Динамо (Брест) 11 3 4 4 12 13 13
12 Крумкачы (Минск) 11 3 3 5 12 15 12
13 ФК Минск 11 2 4 5 7 13 10
14 Славия (Мозырь) 11 1 4 6 7 20 7
15 ФК Ислочь 11 2 0 9 9 19 -1
16 Нафтан (Новополоцк) 11 1 1 9 3 18 -1

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы
Павел Савицкий «Неман» 7
Михаил Гордейчук БАТЭ 5
Мурат Хотов «Днепр» 4
Сенен Себаи «Слуцк» 4
Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Напомним, что в верхней части турнирной таблицы идет жаркая схватка за первое место, которое пока удерживает солигорский "Шахтер".

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