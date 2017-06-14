После двухнедельной паузы, во время которой сборная Беларуси проводила свои матчи, возобновляется чемпионат Беларуси по футболу . 15, 16 и 17 июня пройдут игры 12 тура.



Горняки в этом году выглядят коллективом, который способен оказать самое серьезное сопротивление БАТЭ в борьбе за золото! Фото: ФК «Шахтер»

Напомним, что в верхней части турнирной таблицы идет жаркая схватка за первое место, которое пока удерживает солигорский «Шахтер». Несколько неожиданно видеть к середине июня на этом месте не БАТЭ, а горняков.

Борисовчанам, расположившимся на втором месте, в спину дышит минское «Динамо» и… «Слуцк». Несмотря на холодную погоду, футбольные баталии обещают быть жаркими!

Игры 15 июня.

«Неман» — «Минск»

«Городея» — «Гомель»

«Крумкачы» — «Слуцк»

Матчи 16 июня.

«Нафтан» — БАТЭ

«Торпедо-БелАЗ» — «Динамо-Брест»

«Динамо-Минск» — «Ислочь»

«Днепр» — «Шахтер»

Завершится тур 17 июня.

«Витебск» — «Славия»

Положение в чемпионате перед 12-м туром:

Топ-5 лучших бомбардиров:

Игрок Команда Голы Павел Савицкий «Неман» 7 Михаил Гордейчук БАТЭ 5 Мурат Хотов «Днепр» 4 Сенен Себаи «Слуцк» 4 Александр Макась «Торпедо-БелАЗ» 4