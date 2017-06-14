Кто сексуальнее: модели из 90-ых или современные инстаграмщицы? Голосуем!

Модели из 90ых были дивами: чтобы стать звездой, которая смотрит с каждой обложки, нужно было много работать и бежать по карьерной лестнице на своих длинных ногах да высоких каблуках быстрее других красоток. Да и личностью надо было быть — как иначе заявить о себе?

Сегодня сделать это просто: достаточно зарегистрироваться в инстаграме и наполнить его привлекательными снимками. Тут тебе и тысячи подписчиков, и популярность, и рекламные предложения — звёздам 90ых и не снилось.

Вашему вниманию — самые известные модели 90ых, которые все ещё в строю, и новое поколение моделей из инстаграма — самых востребованных сегодня.

Кто, на ваш взгляд, интереснее и привлекательнее?

Девяностые

Эмбер Валлетта





Сорок! Сорок раз Эмбер появлялась на обложке Vogue. И до сих пор является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира. Как и многие представители гламурной тусовки, в свое время прошла алкогольную и наркотическую зависимость. Однако победила и делится своим опытом с другими. Сегодня Эмбер 43, но она не стесняется носить короткие шорты. «В конце концов, зачем я столько лет работала над собой?» — говорит она. Ну, и трудно поспорить.

Хелена Кристенсен





Датская супермодель и фотограф все ещё появляется на обложках в свои 48. Ну, а почему нет, когда она в прекрасной форме? Звезда Elle, Cosmopolitan, Marie Claire, Vogue, Maxim, Harper’s Bazaar и календаря Пирелли долгое время была музой Леонардо Ди Каприо, а сейчас живёт с лидером американской группы Interpol Полом Бэнксом.

Синди Кроуфорд





Кто не знает знаменитую родинку Синди? Модель за время своей карьеры попала чуть ли не во все рейтинги «самых красивых людей планеты». В 51 год она всё также прекрасна, правда, уже стремится вывести на подиум свою дочь — точную копию красотки-мамы. Синди мы благодарны за многое: видеоуроки по фитнесу, благодаря которым худеет не одно поколение, благотворительность в пользу детей, больных лейкемией, и, конечно, за фото без фотошопа, благодаря которым мы чувствуем себя уверенней.

Кейт Мосс





Своим появлением на подиуме Кейт в своё время сломала монополию недоступных моделей-богинь. Ведь она выглядела как девочка-подросток из соседнего двора. Этот образ создал волну популярности андрогинных моделей и тренд «героиновый шик». Так Кейт стала супермоделью, которую «Форбс» признал одной из самых состоятельных в мире. В личной жизни модели было всякое — от любви с Джонни Деппом до романа с Кортни Лав — но после лечения от наркозависимости модель успокоилась и даже вышла замуж за музыканта Джейми Хинса.

Стефани Сеймур





Сегодня Стефани 48 и она живёт в своем поместье, где разводит кур. «Обожаю деревенскую жизнь, работу в саду — это как в спортзал сходить», — рассказывает она. Ну, а в молодости девушка была настоящей звездой горячих журналов Playboy и Sports Illustrated.

Сегодня

Эшли Мур

Эшли — звезда инстаграма. Все бренды, для которых она снималась, не вспомнить, да и мужские журналы не обходят девушку своим вниманием.

Публикация от Ashley Moore (@ashley_moore_) Апр 26 2017 в 1:12 PDT

Публикация от Ashley Moore (@ashley_moore_) Мар 26 2017 в 9:48 PDT

Нета Алчимистер

Юной израильтянке с огромными серо-зелеными глазами всего 22, и количество ее подписчиков уже приближается к миллиону. Ничего удивительного: и внешность необычная, и фотографии горячие.

Публикация от Neta Alchimister (@neta_alchimister) Янв 24 2017 в 11:01 PST

Публикация от Neta Alchimister (@neta_alchimister) Мар 20 2017 в 10:57 PDT

Рейвен Лин

Рейвен утверждает: «Естественность — это красиво». И, конечно, ей легко говорить, потому что Рейвен выглядит одинаково привлекательно и с макияжем, и без него. Естественная красота уже привлекла внимание рекламщиков Nike, G-Star Raw, Gap — с ними у девушки заключены дорогостоящие контракты.

Публикация от Raven lyn (@theravenlyn) Апр 23 2017 в 12:21 PDT

Публикация от Raven lyn (@theravenlyn) Фев 4 2017 в 11:13 PST

Джорджия Гиббс

Джорджия Гиббс — одна из самый востребованных моделей в Австралии. Она участница Australia’s Next Top Model, финалистка конкурса Miss Universe Australia 2014, девушка нападающего Ливерпуля Денни Ингза. И главное — просто красавица.

Публикация от GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Мар 23 2017 в 4:16 PDT

Публикация от GEORGIA MAE (@georgiagibbs_) Фев 26 2017 в 11:03 PST

Каролина Санчес

Горячая латиноамериканка, которая завоевала пользователей своей простотой и прямолинейностью: модель может за себя постоять, читает тысячи комментариев в инстаграме и, не стесняясь, отвечает всем обидчикам.

Публикация от carolina sanchez (@carosanchhez) Ноя 8 2016 в 8:07 PST

Публикация от carolina sanchez (@carosanchhez) Янв 25 2017 в 12:57 PST

Кто кого: модели из 90ых или молодое поколение?