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Лучшие друзья девушек: что получит в подарок победительница "Леди Босс - 2017"?

15.06.2017 08:30 — Разное | Tut.by  
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Есть ли сегодня герои? Большинство скажет: нет, они остались в прошлом.

Но герои существуют! Ведь героизм — это сила духа, воля и независимость. Быть героем — это найти в себе силы и сделать невозможное. Быть героем — это позаботиться о родных и близких. Быть героем — это стойкость перед обстоятельствами, которые выбивают нас из колеи.

И герои среди нас. Просто мы не замечаем их присутствия рядом из-за бешеного ритма нашей жизни. Но каждому из них нужна поддержка…

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Именно эту поддержку и дает ювелирная сеть «Альте». Поддержку героям нашей страны. А точнее — героиням.

Ну, а проект «Леди Босс» помогает белорусам узнавать своих героев в лицо. Площадка этого проекта — место, которое собирает сильных и независимых женщин, которые смогли сами, с нуля, построить успешный бизнес, при этом создавая семьи, воспитывая детей.


—  Когда у нашей ювелирной сети «Альте» появилась возможность стать частью проекта «Леди Босс» и выразить свою благодарность сильным женщинам Беларуси, мы ни на секунду не задумывались. Я понимаю их, ведь сама такая же: каждый день шла к поставленной цели — построить бизнес, который будет не просто приносить прибыль. Я хотела создать первую в Беларуси ювелирную сеть, которая будет помогать людям дарить эмоции. И для этого я прошла три международных института геммологии, дипломы по бухгалтерии, финансам, управлению кадрами, открытие пяти ювелирных магазинов, отбор самого качественного товара, обучение сотрудников — все это в 23 года, одна. И у меня получилось: любимая ювелирная сеть «Альте» — лидер рынка, ведь благодаря обучению геммологии я могу выбирать лучшие камни и проводить их предпродажную оценку; благодаря обучению сотрудников могу быть уверена — каждый клиент получит высококлассное обслуживание при любых обстоятельствах. Но я продолжаю работать, ведь понимаю: ювелирный рынок Беларуси еще открыт для новинок. Именно поэтому мы с командой профессионалов разрабатываем новые дизайны и выводим на рынок новые товарные категории. Не для того чтобы укрепить лидерство на рынке в области эксклюзивных контрактов, а чтобы, повторюсь, помогать дарить людям эмоции. И это получается — каждый человек, совершивший у нас покупку хотя бы раз, потом возвращается снова и снова, приводя своих друзей и близких — а это и есть любовь. Любовь, которую ювелирная сеть «Альте» заслужила.

Я понимаю, как сильно нужна поддержка участницам проекта «Леди Босс», и поэтому не сомневалась: никакие затраты не сравнить с той эмоциональной силой, которую получат эти героини. Ведь нет более благородного металла, чем золото, и более женственного символа, чем туфелька.


Вот я и раскрыла секрет. Каждая участница получит в подарок от любимой ювелирной сети «Альте» подвеску из золота 585 пробы в форме туфельки, а победительница — туфельку из золота 585 пробы с белыми и черными бриллиантами, выполненную по индивидуальному дизайну моей команды. В этом украшении есть сила и женственность, загадочность и сексуальность. Почему бриллианты? Потому что бриллиант — камень, который невозможно сломить. Так же, как и настоящего героя.

А черные и белые камни — это сочетание стойкости и нежности, которое есть в участницах «Леди Босс», — рассказывает Екатерина Пяташова, собственник и директор ювелирной сети «Альте».

Когда смотришь на бриллиантовую туфельку «Леди Босс», чувствуешь себя тем самым героем, о котором говорила Екатерина.

И вы тоже можете почувствовать себя героем!

С 01.06 по 01.08 каждый человек может прийти в «Альте» и сказать: «Я — герой». И получить бесплатный ценный подарок и дисконтную карту. Покупать ничего не нужно, достаточно сказать всего два слова.

Найдите в себе героя, а ювелирная сеть «Альте» готова вам в этом помочь!

Справка о проекте

Организатор проекта: сайт для настоящих женщин LADY.TUT.BY.

Руководитель проекта: Светлана Зере.

Куратор проектной группы: Татьяна Калюжная.

Автор идеи проекта для деловых женщин: Ольга Тимкина.

Проект основан в 2008 году в Новосибирске. На территории Республики Беларусь впервые прошел в 2012 году.

Количество участниц проекта — 12 бизнес-леди.

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