Возможно, когда-то у вас был рак молочной железы (РМЖ) и болезнь была остановлена. А может, вы услышали диагноз «метастатический рак молочной железы» (мРМЖ) впервые. Время остановилось. Земля ушла из-под ног. В голове лишь одна мысль: «Все кончено, дни сочтены». Однако все совсем не так. Метастатический рак сейчас не приговор. Но при этом даже самое эффективное лекарство не поможет пациентке, которая психологически не настроена на выздоровление. Как справиться с эмоциями и принять себя новую, рассказывает психолог с многолетним опытом работы с онкопациентками Лилия Ромашевич.



nebolet.com

От шока до принятия

Специфика онкологического заболевания, которое угрожает жизни, в том, что угроза исходит не из внешней среды, как при других травмах: аварии, стихийные бедствия, теракты — а изнутри организма: ее нельзя «отделить от человека», ее нельзя ощутить и увидеть.

Первая реакция женщины на диагноз «рак молочной железы» — шок. Этот период самый трудный. Чувство тревоги усиливается за счет мыслей о том, что этот диагноз означает для женщины физически, эмоционально, социально. Тревога — это нормальное состояние для человека, который находится в стрессе. Но стресс при РМЖ имеет неопределенную протяженность, которая представляет собой череду переживаний. А они имеют разный временной промежуток и разные эмоции.

Прохождение через все ощущения, какую бы эмоциональную окраску они ни вызывали, это часть процесса принятия и понимания, что у женщины злокачественная опухоль. Сейчас необходимо принять осознанное решение о лечении, разговаривая открыто о своих чувствах с тем, кто близок: мужем, членами семьи, другом. Это поможет уменьшить чувство одиночества, чувство незащищенности перед болезнью.

Затем возникают страх и паника. Женщина постоянно задает себе вопросы: «За что?», «Почему я?», «Что я сделала не так?». Эмоциональная травма добавляет чувство утраты женственности и боязнь распада семьи. Потеря груди сопровождается чувством ущербности, неполноценности. Страх и паника порождают эмоцию стыда «раз я заболела, значит, я — хуже других, я — плохая жена и мать».





В этот момент ей, как никогда, нужна поддержка близких, особенно детей. Ведь они проживают болезнь вместе с матерью, но по-своему. Чаще всего трудно говорить с детьми независимо от их возраста. Если вы будете скрывать от них то, что вы болеете, это может разрушить атмосферу доверия между вами. Как и что вы им скажете, зависит от их возраста. Постарайтесь вселить в них уверенность, что лучшие времена все равно наступят.

Обычно я говорю пациенткам, находящимся на лечении в стационаре: «Сейчас вы вдали от ребенка, но вы всегда можете позвонить ему и рассказать сказку на ночь или поинтересоваться, как его дела в школе, дома. Попросить позаботиться о младших сестрах и братьях. Поговорить о ваших планах, когда вы вернетесь». Вашим детям независимо от возраста необходимо чаще видеть вас или хотя бы слышать.

Не забывайте о муже, ему сейчас тоже тяжело. Он сейчас испытывает те же чувства, что и вы. У вас, как у большинства женщин, возникает страх того, что удаление груди или выпадение волос, хотя это временное, сделает вас менее желанной и привлекательной для вашего партнера. Всегда помните: он боится потерять вас, а не вашу грудь. С этим дамокловым мечом, занесенным над вашей семьей, ему придется жить всю оставшуюся жизнь.

Находясь в состоянии стресса, пациентка воспринимает информацию отрывочно и от этого тревожится еще больше. Поэтому очень важно собирать информацию о болезни: задавать вопросы лечащему врачу, изучать достоверные источники информации. Полученные сведения нужно осмыслить, желательно с помощью близкого человека. Очень хорошо делать заметки при встрече с врачом, чтобы позже вы могли просмотреть их и уточнить детали, которые пропустили в первую встречу. Хорошо, когда рядом с вами есть человек, который просто выслушает вас, не давая советов и не оценивая ваши решения.

Часто пациенток сопровождает чувство отрицания и агрессии: «Это происходит не со мной». Пациентки начинают размышлять: «А что было бы, если бы?», «А может, мне обратиться к другому врачу?», «А вдруг произойдет чудо, болезнь исчезнет». Затем происходит осознание того, что с болезнью придется жить до конца жизни. Здесь главное понять, что не бывает плохих и хороших эмоций.

Не надо оценивать себя

Не надо от себя требовать невозможного. Вам нужно время для адаптации, и оно у всех разное. Кто-то быстро принимает себя другую, кто-то - нет, у всех свои особенности. Но главное, женщина должна понимать, что она такая есть у себя — неповторимая. Другой такой не будет у мира, который ее окружает, у людей, о которых она заботится, и у людей, которые заботятся о ней.

Иногда у женщин возникает депрессивное состояние. Во-первых, очень сложно принять изменения в себе. Во-вторых, много сил отнимает лечение. А силы нужно где-то брать. И дай Бог, чтобы женщину поддерживала семья. Есть закономерность, что адаптация женщин к болезни в первую очередь зависит от реакции значимых для них людей, а также семьи и друзей.

Найдите точку опоры

Давайте вспомним старую притчу о лягушках, которые упали в кувшин с молоком. Одна лягушка не нашла в себе силы бороться и сразу утонула. А вторая решила побороться за жизнь и так активно барахталась, била лапками и хотела выбраться, что взбила масло и выпрыгнула из кувшина! Она знала: как только перестанет делать это — утонет. Женщине с диагнозом РМЖ тоже нужна точка опоры, ее кусочек масла. Как только она осознает, для чего надо продолжать жить, она быстрее адаптируется к болезни. Мотивацией может стать все что угодно: «Я приеду домой, почищу картошку и пожарю ее для всей семьи». Даже о таком банальном для нас иногда мечтает пациентка, лежа на больничной койке. Значит, она понимает, что по-прежнему нужна своей семье в непростой период своей жизни с диагнозом «рак молочной железы».

Иногда пациентки с РМЖ, у которых есть пожилые родители, спрашивают о том, как сказать своим матерям о диагнозе. Ведь большинство людей старшего поколения считают, что диагноз «рак» означает неминуемую смерть. Разговаривая с родителями о своей болезни, надо учитывать, что их знания отличаются от ваших. Ваши родители выросли в то время, когда диагноз РМЖ означал смертный приговор, как и многие другие болезни.

Ни один родитель не хочет, чтобы его дети болели, независимо от их возраста. И даже если вы сейчас взрослый человек, для родителей вы все равно их ребенок. И часто на моих консультациях в парах «родитель и взрослый ребенок» разговор идет не об онкологическом заболевании, а об отношениях и прошлых обидах. Уметь прощать друг друга — это тоже дорогого стоит, особенно при обстоятельствах, отягощенных тяжелой болезнью.

Страх рецидива

Да, в большинстве своем пациентки боятся возврата болезни, но есть и те, которые не хотят и думать, что рак может вернуться: они уверены, что победили болезнь. В любом из этих случаев принять диагноз «метастатический РМЖ» очень сложно: «Я же все делала правильно, почему он вернулся?».

К сожалению, мРМЖ — неизлечимое заболевание. Важно понимать, что с момента установления диагноза лечение женщине потребуется в течение всей жизни. В этом периоде важно контролировать болезнь и сохранять качество жизни максимально возможное время.





Рецидив вызывает повторное шоковое состояние во время постановки диагноза, а также чувство беспомощности и обреченности. Женщине предстоит заново проходить этапы лечения, это сопровождается более интенсивными переживаниями. Старания женщины с мРМЖ направлены на придание смысла происходящему, стремление вернуть чувство самоценности, принятие изменений как неизбежного и неотвратимого.

Как принять себя новую? Во-первых, надо уяснить, что ничего не изменилось. Женщина, как и прежде, та же мама, жена и тот же специалист на своей работе. Возможно, у вас нет груди, зато есть глаза, чтобы видеть родных, и руки, чтобы обнять их.

Надо всегда помнить, что ваши качества, которые делают вас хорошим другом, любящей женой, заботливой матерью, терпеливым взрослым ребенком и ценным работником, не изменились из-за того, что с вами произошло. Вы — все такая же.

Вовлеченность в какую-нибудь деятельность позволит вам избежать постоянных мучительных мыслей о своей болезни. Для многих такой деятельностью является работа, для некоторых — дети либо внуки, работа на даче, хобби.

Не бойтесь мечтать. Не бегите от себя и не подавляйте свои эмоции. Не избегайте своих друзей. На то они вам даны, чтобы разделить с вами не только радость, но и горе. Помните, что вы нужны близким вам людям. Сделайте для них что-нибудь полезное. Это вернет вам уверенность в себе.

Если все-таки вы не можете свободно обсуждать свою ситуацию, избегаете ее, если у вас не прекратились навязчивые мысли, если вы не можете регулировать свое настроение, вам не хочется следить за собой, если вы не можете расслабиться и юмор раздражает вас, если у вас пропал интерес к жизни, обратитесь к группам поддержки с таким же диагнозом или к психологам, или психотерапевтам.

И помните, что человек сильнее собственных страхов и слабостей. Вы не становитесь лучше или хуже в зависимости от того, здоровы вы или больны, молоды или стары, красивы или не очень. Вы — уникальны со своими индивидуальными качествами, которыми наделила вас природа. Иными словами, надо играть теми картами, которые раздала вам судьба, и не сетовать. И тогда вы почувствуете себя хозяйкой своей жизни, а не ее жертвой.