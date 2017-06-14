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Бензин не нужен: откуда выгодно везти электрокары в Беларусь

15.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси обнулены таможенные пошлины на электромобили, что, впрочем, не привело к росту их ввоза. Главным припятсвием на пути электрокаров по-прежнему называют отсутствие инфрастуктуры. Однако в Беларуси принята программа развития придорожного сервиса. Недавно регулятор заявил о готовности крупной компании инвестировать в сеть из 500 электрозаправок. Еще одна причина задуматься об электрокаре — программа льготных кредитов на покупку электромобилей от Белорусского народого банка. AUTO.TUT.BY рассказывает что выбрать накануне роста спроса на автомобили на электрической тяге.


Пошлину отменили, но пока официальные дилеры не спешат включать электромобили в прайс-листы. Исключением является лишь Renault. На российском сайте компании можно найти цены на Twizy и Kangoo Z.E.

Twizy — забавная одноместная «капсула» на колесах с багажником на 200 литров и запасом хода в 100 км. Цена — от 26 328 рублей. За эти деньги можнои купить бюджетный седан, обладающий в разы более привлекательными потребительскими качествами. Коммерческий фургончик Kangoo Z.E. предлагается с тремя различными исполнениями кузова и может преодолеть 170 км на одной зарядке. Но цена, увы, неконкурентноспособна: от 75 305 рублей. Поэтому взор человека, всерьез задумавшегося об электромобиле, волей-неволей обращен на Германию и США.

Пошлины нет, но она есть

Для начала изучим таможенные формальности. Пошлины отменили, но не в отношении физических лиц. За электромобиль в возрасте до 3 лет частному лицу придется заплатить сумму, равную 48% или 54% (в случае, если машина дешевле 8500 евро) от таможенной стоимости. Более доступными для самостоятельного приобретения являются электромобили в возрасте от 3 до 5 лет: на них действует пошлина в размере 20% от стоимости.

Пошлин можно избежать, если ввозить автомобиль на свое юридическое лицо или же воспользоваться услугами посредника. Правда, такой способ не освобождает от уплаты НДС в размере 20% от таможенной стоимости.

Также свою лепту в формирование итоговой стоимости ввезенного электромобиля вносит утилизационный сбор. На автомобиль моложе 3 лет размер сбора составляет 851,4 рубль. А вот если электромобиль старше 3 лет, то сумма сбора увеличивается до заоблачных 5247 бел. руб.

Последний документ, на который придется потратиться на таможне — сертификат соответствия. Он обойдется примерно в 700 рублей.

Электрокар из Европы

Итак, разобравшись с основными расходами на покупку электромобиля, приступаем к его поискам. Начинаем с агрегатора mobile.de. Открываем ресурс на русском языке, выбираем «электричество» в разделе тип топлива, указываем максимальный возраст автомобиля — 3 года.


Скриншот с сайта mobile.de

В результаты поиска попадает чуть более 2000 предложений. И на первый взгляд описание электромобилей тут ничем не отличается от описания машин с ДВС. Разве что добавляется упоминание о наличии и количестве зарядных устройств и возможных переходниках. Но есть один важный нюанс: почти в 100% случаев в описании продаваемого в Европе электромобиля можно найти строку: Akkumiete ab € 69/Monat или ohne Batterie. Это значит, что машина продается без основной тяговой батареи, которую можно взять в аренду за 125−145 рублей у производителя (сделка оформляется отдельно через банк).

Пожалуй, единственные электромобили, которые всегда продавались в Европе вместе с батареей — это Tesla. Все остальные электрокары формально продавались без нее. Батарея у всех электромобилей, конечно, присутствовала и никто ее не демонтировал. Но ее стоимость не входила в стоимость всей машины. Собственником батареи оставался производитель, который сдавал ее в аренду покупателю электрокара. Это сделано для удешевления машины. Это еще и прекрасный способ «привязать» клиента к сети своих зарядных станций, ведь в стоимость аренды входит бесплатная электроэнергия на определенных пунктах зарядки.

Однако при покупке авто на вторичном рынке батарею можно выкупить. Например, для крохи Smart ForTwo electric drive она обойдется в 9 870 рублей. Это половина его стоимости на вторичном рынке. В итоге самый доступный электрический Smart до растаможки обойдется в 24 150 рублей. А с учетом доставки, уплаты таможенной пошлины и прочих сборов стоимость крохотного двухместного электромобиля вырастает до 31 710 рублей. Более практичные электромобили еще дороже. В Германии стоимость 5-летнего Nissan Leaf с пометкой «mit/inkl. Batterie» начинается с 26 460 рублей (цена «нетто»).


Nissan Leaf возрасте до 5 лет с батареей обойдется минимум в 23 430 рублей (с вычетом НДС). А еще доставка, пошлина и сборы. Скриншот с сайта mobile.de

Похожий порядок цен существует и в Эстонии — здесь появилось очень много электромобилей после продажи страной квот на выбросы углекислого газа компании Mitsubishi. Единственный проверенный способ дешево купить электромобиль из Европы — это покупка списанной аварийной машины. Цена минимальна, да еще и батарея входит в стоимость.


Один из самых дешевых проходных электромобилей в Германии — это Smart. 14 000 рублей — это цена автомобиля без тягового аккумулятора. Скриншот с сайта mobile.de

 

Электромобиль из-за океана

AUTO.TUT.BY не раз встречался с владельцами электромобилей, и выяснил, что почти все они привезли их из США. Цены там существенно ниже: по статистике за 3 года инновационные машины дешевеют в 5 раз. И дело не в том, что они имеют проблемы по технической или электрической части. Причина в том, что покупка новых электромобилей щедро субсидируется государством. Покупая новый электромобиль, владельцы получают существенный (до 30% от стоимости машины) налоговый вычет. Когда автомобилю исполняется один год, его сдают в трейд-ин и покупают новый, получая очередной бонус от государства. Таким образом, вторичный рынок электромобилей в США перенасыщен.


Такие цены Европе не снились: проходной 5-летний Focus Electric оценивается в 17 000 рублей. С учетов всех накладых расходов такая машина обойдется покупателю в Минске в сумму чуть больше 26 000 рублей. Скриншот с сайта mobile.de

Cамые выгодные цены на электромобили формируются на аукционах дилеров. Именно там и было приобретено большинство электрокаров, прибывших в Беларусь. С доставкой, уплатой всех пошлин и сборов машины обходились в сумму порядка 22 300−31 600 рублей. Помощь в доставке и заодно посредничество в покупке автомобиля в США за скромное вознаграждение в Беларуси оказывают фирмы, прежде занимавшиеся пригоном автомобилей из-за океана.


При прочих равных, Nissan Leaf в США дешевле, чем в Европе, на 40%. Этот экземпляр готовы продать за 15 110 рублей. В итоге машина обойдется примерно в 24 150 рублей — ровно такая же цена нетто на аналогичные машины в Европе. Скриншот с сайта mobile.de

«Народные» электромобили

Cамым распиаренным электромобилем на свете является Tesla. Но даже спустя несколько лет эксплуатации стоимость этих машин все еще остается высокой. Более привлекательными и доступными по цене являются машины от производителей, известных своими моделями с двигателями, работающими на горючем топливе. Да, они не так быстры и просторны, как модели Tesla, но все же достаточно практичные. При этом ассортимент электромобилей, которые предлагаются в США и Европе, практически идентичен. Единственные яркие отличия в том, что за океаном нет моделей Renault, а в Европе не представлены электрокары Chevrolet.


Nissan Leaf

Самый распространенный электрокар в мире — Nissan Leaf. Его выпуск налажен сразу на трех заводах. Обновленная модель, представленная в 2013 году, способна пробежать на одной зарядке до 230 км. Приводится в движение электромотором мощностью 108 л.с. и тягой 280 Нм. Leaf обладает полноценным салоном на 4−5 человек и вместительным багажником. Типичная модель С-класса, но без традиционного ДВС.


Renault Zoe

Renault Zoe — компактный электрокар с салоном на четверых и багажником объемом 338 литров. Оснащен электромотором, выдающим 88 л.с. и 220 Нм момента. Максимальный запас хода составляет 200 км.


Kia Soul EV

Практичный городской псевдокроссовер Kia Soul EV — это, фактически, конверсия из обычного автомобиля. Тяговая батарея подвешена под днищем, даже немного видна со стороны и значительно уменьшает дорожный просвет. Также из-за элементов батареи объем багажника уменьшился на 73 литра (итого — 154 л). Под капотом установлен 110-сильный (285 Нм) электромотор. Запас хода составляет 180 км.


Ford Focus Electric

Ford Focus Electric создан на основе одноименного хэтчбека. Вместо ДВС используется электромотор мощностью 143 л.с. и моментом в 250 Нм. Запас хода составляет порядка 177 км. Тяговая батарея заняла место под полом багажника, уменьшив его объем почти вдвое: с 411 до 190 литров.


Chevrolet Spark EV

Chevrolet Spark EV — один из самых маленьких электромобилей в мире. Тем не менее, обладает 5-дверным кузовом, что выгодно отличает его от электрических Smart и Fiat 500, багажником на 170 литров. К тому же он технологичнее, практичнее и просто качественнее, чем устаревший Mitsubishi i-MIEV. Удивительно, Spark оснащается 130-сильным электромотором, выдающим аж 540 Нм. 5-дверная кроха ускоряется до 100 км/ч всего за 7 секунд. Запас хода — около 150 км.


BMW i3

Самый шустрый и технологичный электромобиль из тех, который относительно легко себе позволить — это BMW i3. У машины углепластиковый каркас кузова, внешние пластиковые панели и стильная обивка интерьера, в которой соседствуют натуральные биоразлагаемые материалы со дорогой кожей. i3 приводится в движение электромотором мощностью 170 л.с. (250 Нм), которых достаточно для того, чтобы ускорить 4-местных электромобиль до 100 км/ч за 7,3 секунды. Также BMW i3 довольно экономичен и легко преодолевает 200 км на полной зарядке.

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Уже сегодня Белорусский народный банк предлагает компаниям и частным лицам приобрести электромобили, гибридные автомобили и оборудование для их обслуживания в кредит или лизинг на выгодных условиях.

 
Теги: Минск
 
 
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