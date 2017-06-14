Бензин не нужен: откуда выгодно везти электрокары в Беларусь

В Беларуси обнулены таможенные пошлины на электромобили, что, впрочем, не привело к росту их ввоза. Главным припятсвием на пути электрокаров по-прежнему называют отсутствие инфрастуктуры. Однако в Беларуси принята программа развития придорожного сервиса. Недавно регулятор заявил о готовности крупной компании инвестировать в сеть из 500 электрозаправок. Еще одна причина задуматься об электрокаре — программа льготных кредитов на покупку электромобилей от Белорусского народого банка . AUTO.TUT.BY рассказывает что выбрать накануне роста спроса на автомобили на электрической тяге.





Пошлину отменили, но пока официальные дилеры не спешат включать электромобили в прайс-листы. Исключением является лишь Renault. На российском сайте компании можно найти цены на Twizy и Kangoo Z.E.

Twizy — забавная одноместная «капсула» на колесах с багажником на 200 литров и запасом хода в 100 км. Цена — от 26 328 рублей. За эти деньги можнои купить бюджетный седан, обладающий в разы более привлекательными потребительскими качествами. Коммерческий фургончик Kangoo Z.E. предлагается с тремя различными исполнениями кузова и может преодолеть 170 км на одной зарядке. Но цена, увы, неконкурентноспособна: от 75 305 рублей. Поэтому взор человека, всерьез задумавшегося об электромобиле, волей-неволей обращен на Германию и США.

Пошлины нет, но она есть

Для начала изучим таможенные формальности. Пошлины отменили, но не в отношении физических лиц. За электромобиль в возрасте до 3 лет частному лицу придется заплатить сумму , равную 48% или 54% (в случае, если машина дешевле 8500 евро) от таможенной стоимости. Более доступными для самостоятельного приобретения являются электромобили в возрасте от 3 до 5 лет: на них действует пошлина в размере 20% от стоимости.

Пошлин можно избежать , если ввозить автомобиль на свое юридическое лицо или же воспользоваться услугами посредника. Правда, такой способ не освобождает от уплаты НДС в размере 20% от таможенной стоимости.

Также свою лепту в формирование итоговой стоимости ввезенного электромобиля вносит утилизационный сбор. На автомобиль моложе 3 лет размер сбора составляет 851,4 рубль. А вот если электромобиль старше 3 лет, то сумма сбора увеличивается до заоблачных 5247 бел. руб.

Последний документ, на который придется потратиться на таможне — сертификат соответствия. Он обойдется примерно в 700 рублей.

Электрокар из Европы

Итак, разобравшись с основными расходами на покупку электромобиля, приступаем к его поискам. Начинаем с агрегатора mobile.de. Открываем ресурс на русском языке, выбираем «электричество» в разделе тип топлива, указываем максимальный возраст автомобиля — 3 года.



Скриншот с сайта mobile.de

В результаты поиска попадает чуть более 2000 предложений. И на первый взгляд описание электромобилей тут ничем не отличается от описания машин с ДВС. Разве что добавляется упоминание о наличии и количестве зарядных устройств и возможных переходниках. Но есть один важный нюанс: почти в 100% случаев в описании продаваемого в Европе электромобиля можно найти строку: Akkumiete ab € 69/Monat или ohne Batterie. Это значит, что машина продается без основной тяговой батареи, которую можно взять в аренду за 125−145 рублей у производителя (сделка оформляется отдельно через банк).

Пожалуй, единственные электромобили, которые всегда продавались в Европе вместе с батареей — это Tesla. Все остальные электрокары формально продавались без нее. Батарея у всех электромобилей, конечно, присутствовала и никто ее не демонтировал. Но ее стоимость не входила в стоимость всей машины. Собственником батареи оставался производитель, который сдавал ее в аренду покупателю электрокара. Это сделано для удешевления машины. Это еще и прекрасный способ «привязать» клиента к сети своих зарядных станций, ведь в стоимость аренды входит бесплатная электроэнергия на определенных пунктах зарядки.

Однако при покупке авто на вторичном рынке батарею можно выкупить. Например, для крохи Smart ForTwo electric drive она обойдется в 9 870 рублей. Это половина его стоимости на вторичном рынке. В итоге самый доступный электрический Smart до растаможки обойдется в 24 150 рублей. А с учетом доставки, уплаты таможенной пошлины и прочих сборов стоимость крохотного двухместного электромобиля вырастает до 31 710 рублей. Более практичные электромобили еще дороже. В Германии стоимость 5-летнего Nissan Leaf с пометкой «mit/inkl. Batterie» начинается с 26 460 рублей (цена «нетто»).



Nissan Leaf возрасте до 5 лет с батареей обойдется минимум в 23 430 рублей (с вычетом НДС). А еще доставка, пошлина и сборы. Скриншот с сайта mobile.de

Похожий порядок цен существует и в Эстонии — здесь появилось очень много электромобилей после продажи страной квот на выбросы углекислого газа компании Mitsubishi. Единственный проверенный способ дешево купить электромобиль из Европы — это покупка списанной аварийной машины. Цена минимальна, да еще и батарея входит в стоимость.



Один из самых дешевых проходных электромобилей в Германии — это Smart. 14 000 рублей — это цена автомобиля без тягового аккумулятора. Скриншот с сайта mobile.de

Электромобиль из-за океана

AUTO.TUT.BY не раз встречался с владельцами электромобилей, и выяснил, что почти все они привезли их из США. Цены там существенно ниже: по статистике за 3 года инновационные машины дешевеют в 5 раз. И дело не в том, что они имеют проблемы по технической или электрической части. Причина в том, что покупка новых электромобилей щедро субсидируется государством. Покупая новый электромобиль, владельцы получают существенный (до 30% от стоимости машины) налоговый вычет. Когда автомобилю исполняется один год, его сдают в трейд-ин и покупают новый, получая очередной бонус от государства. Таким образом, вторичный рынок электромобилей в США перенасыщен.



Такие цены Европе не снились: проходной 5-летний Focus Electric оценивается в 17 000 рублей. С учетов всех накладых расходов такая машина обойдется покупателю в Минске в сумму чуть больше 26 000 рублей. Скриншот с сайта mobile.de

Cамые выгодные цены на электромобили формируются на аукционах дилеров. Именно там и было приобретено большинство электрокаров, прибывших в Беларусь. С доставкой, уплатой всех пошлин и сборов машины обходились в сумму порядка 22 300−31 600 рублей. Помощь в доставке и заодно посредничество в покупке автомобиля в США за скромное вознаграждение в Беларуси оказывают фирмы, прежде занимавшиеся пригоном автомобилей из-за океана.



При прочих равных, Nissan Leaf в США дешевле, чем в Европе, на 40%. Этот экземпляр готовы продать за 15 110 рублей. В итоге машина обойдется примерно в 24 150 рублей — ровно такая же цена нетто на аналогичные машины в Европе. Скриншот с сайта mobile.de

«Народные» электромобили

Cамым распиаренным электромобилем на свете является Tesla. Но даже спустя несколько лет эксплуатации стоимость этих машин все еще остается высокой. Более привлекательными и доступными по цене являются машины от производителей, известных своими моделями с двигателями, работающими на горючем топливе. Да, они не так быстры и просторны, как модели Tesla, но все же достаточно практичные. При этом ассортимент электромобилей, которые предлагаются в США и Европе, практически идентичен. Единственные яркие отличия в том, что за океаном нет моделей Renault, а в Европе не представлены электрокары Chevrolet.



Nissan Leaf

Самый распространенный электрокар в мире — Nissan Leaf. Его выпуск налажен сразу на трех заводах. Обновленная модель, представленная в 2013 году, способна пробежать на одной зарядке до 230 км. Приводится в движение электромотором мощностью 108 л.с. и тягой 280 Нм. Leaf обладает полноценным салоном на 4−5 человек и вместительным багажником. Типичная модель С-класса, но без традиционного ДВС.



Renault Zoe

Renault Zoe — компактный электрокар с салоном на четверых и багажником объемом 338 литров. Оснащен электромотором, выдающим 88 л.с. и 220 Нм момента. Максимальный запас хода составляет 200 км.



Kia Soul EV

Практичный городской псевдокроссовер Kia Soul EV — это, фактически, конверсия из обычного автомобиля. Тяговая батарея подвешена под днищем, даже немного видна со стороны и значительно уменьшает дорожный просвет. Также из-за элементов батареи объем багажника уменьшился на 73 литра (итого — 154 л). Под капотом установлен 110-сильный (285 Нм) электромотор. Запас хода составляет 180 км.



Ford Focus Electric

Ford Focus Electric создан на основе одноименного хэтчбека. Вместо ДВС используется электромотор мощностью 143 л.с. и моментом в 250 Нм. Запас хода составляет порядка 177 км. Тяговая батарея заняла место под полом багажника, уменьшив его объем почти вдвое: с 411 до 190 литров.



Chevrolet Spark EV

Chevrolet Spark EV — один из самых маленьких электромобилей в мире. Тем не менее, обладает 5-дверным кузовом, что выгодно отличает его от электрических Smart и Fiat 500, багажником на 170 литров. К тому же он технологичнее, практичнее и просто качественнее, чем устаревший Mitsubishi i-MIEV. Удивительно, Spark оснащается 130-сильным электромотором, выдающим аж 540 Нм. 5-дверная кроха ускоряется до 100 км/ч всего за 7 секунд. Запас хода — около 150 км.



BMW i3

Самый шустрый и технологичный электромобиль из тех, который относительно легко себе позволить — это BMW i3. У машины углепластиковый каркас кузова, внешние пластиковые панели и стильная обивка интерьера, в которой соседствуют натуральные биоразлагаемые материалы со дорогой кожей. i3 приводится в движение электромотором мощностью 170 л.с. (250 Нм), которых достаточно для того, чтобы ускорить 4-местных электромобиль до 100 км/ч за 7,3 секунды. Также BMW i3 довольно экономичен и легко преодолевает 200 км на полной зарядке.

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