Всемирный день ветра: ветра определяют погоду и температуру /

Всемирный день ветра отмечается 15 июня по инициативе Европейской ветроэнергетической ассоциации и при поддержке Глобального совета по ветроэнергетике. Впервые он был отмечен в 2007 году. Главной целью проведения Дня ветра стало привлечение внимания общественности, правительств и бизнеса к огромному потенциалу ветроэнергетики, способной решить широкий ряд проблем не только энергетики, но и экономики, а также экологии.

Силу ветра принято ассоциировать с его скоростью и измерять узлах. Один узел — это одна морская миля в час. В некоторых странах скорость ветра измеряют в метрах в секунду, что не очень удобно для сопоставления, хотя, конечно, местные жители, не имея альтернатив, привыкают ко всему. Но каждый человек должен помнить, что ветер обеспечивает циркуляцию воздушных масс, унося грязный воздух из наших городов и принося свежий.

"Если в Минске, в большом городе, сильный ветер, я могу только поздравить его жителей. У них происходит сейчас хорошая смена воздуха. Воздух становится, очевидно, чище, чем когда ветра нет. Ветер очень сильно отличается, в зависимости от того, с какой стороны он дует. Если он дует в северо-западном направлении — это влажный ветер, он, как правило, приносит дождь. Ветра, дующие с севера, но особенно с северо-востока приносят холод. Ветра, дующие с южных направлений, всегда приносят жару, но если они дуют с юго-запада, то будет не только жарко, но и влажно, и возможно пройдут легкие дождики", — рассказал Гуськов.

Для оценки скорости ветра еще используют баллы по шкале Бофорта. Бофорт — ирландский адмирал, который в начале ХІХ столетия предложил использовать 12-бальную шкалу. Бофорт не только предложил эту шкалу, но и дал названия каждому из уровней.

Баллы от 0 до 3 относятся к группе слабых ветров, 4 и 5 баллов — это средние ветра, 6 и 7 баллов это ветра выше средних, а начиная с 8 баллов это уже сильные ветра. 8 баллов — это шторм, 9 сильный шторм, 10 — буря, 11 — мощная буря, 12 — ураган. В условиях наших городов 8 баллов уже достаточно, чтобы полетели отдельные крыши домов, а при 10 баллах, скорее всего, вслед за крышами улетят и деревья, как недавно в Москве. Так что погоду и температуру определяют как раз ветра, и даже не их сила, а их направление.

Рассказ капитана Александра Гуськова о ветрах и их влиянии на нашу жизнь слушайте на радио Sputnik Беларусь.