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Рапота исключает возможность введения виз между Беларусью и Россией на время ЧМ по футболу

15.06.2017 09:18 — Разное | Ежедневник  
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Рапота исключает возможность введения виз между Беларусью и Россией на время ЧМ по футболу

Прорабатывается вопрос о том, чтобы гости ЧМ могли пересечь границу на основании билета, купленного на ЧМ.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота исключает возможность введения виз между Россией и Беларусью на время чемпионата мира по футболу,  передает БЕЛТА.

"Нет, это исключается. Наоборот, сейчас прорабатывается вопрос обеспечить еще большую свободу передвижения для граждан третьих стран. Я так полагаю, этот вопрос еще в стадии проработки, но, видимо, в каких-то ситуациях достаточно просто показать билет, купленный на соревнования, с тем, чтобы пересечь границу", - прокомментировал Григорий Рапота

 
 
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Прорабатывается вопрос о том, чтобы гости ЧМ могли пересечь границу на основании билета, купленного на ЧМ.

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