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На проспекте Независимости серьезная авария, движение затруднено, есть пострадавшие
Серьезная авария произошла утром 15 июня на проспекте Независимости в Уручье. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
По словам очевидцев, в районе дома № 164 по проспекту Независимости произошла лобовая авария. В одном из автомобилей оказалась заблокирована пассажирка. Выбраться из салона авто ей помогли спасатели.
В районе аварии образовался серьезный затор. AUTO.TUT.BY рекомендует водителям объезжать данный участок дороги.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.
(Будет дополнено.)
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Авария произошла утром 15 июня в Уручье.
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