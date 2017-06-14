На проспекте Независимости серьезная авария, движение затруднено, есть пострадавшие

Серьезная авария произошла утром 15 июня на проспекте Независимости в Уручье. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.





По словам очевидцев, в районе дома № 164 по проспекту Независимости произошла лобовая авария. В одном из автомобилей оказалась заблокирована пассажирка. Выбраться из салона авто ей помогли спасатели.

В районе аварии образовался серьезный затор. AUTO.TUT.BY рекомендует водителям объезжать данный участок дороги.









Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.

(Будет дополнено.)