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Новые iPhone получат беспроводную зарядку

15.06.2017 09:47 — Разное | Tut.by  
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Генеральный директор индийской компании Wistron, одного из поставщиков Apple, Роберт Хван собирающей некоторые модели iPhone, заявил журналистам, что из-за новых функций, таких как беспроводная зарядка, процесс сборки устройств усложнится. Об этом пишет The Verge.

После появления такой информации журналисты обратились к Apple, но американская компания традиционно не стала комментировать информацию о своих будущих продуктах.

Кстати, в феврале 2017 года о появлении беспроводной зарядки сообщал аналитик Минг-Чи Куо, который известен своими точными прогнозами относительно продуктов Apple.

А в апреле в Twitter появился предположительный чертеж нового iPhone. Большой овал в центре которого напоминает передатчик для беспроводной зарядки.



В середине июня на Reddit появилась фотография вероятного корпуса нового iPhone. Журналисты предположили, что задняя часть корпуса выполнена из стекла именно ради корректной работы беспроводного модуля.


Ранее сообщалось, что Apple тестирует несколько версий iPhone, включая одну с датчиком отпечатка пальцев на задней панели.

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