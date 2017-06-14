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В Минске задержали владельца службы такси 7788 Виктора Пузикова за неуплату налогов в 1,4 миллионов рублей
В Минске задержали бизнесмена, владельца службы такси 7788 Виктора Пузикова. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в Департаменте финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси.
Как стало известно AUTO.TUT.BY, Виктора Пузикова задержали вместе с женой и компаньоном днем 13 июня. Жену Елену Пузикову и компаньона отпустили 14 июня.
Руководитель и фактический собственник столичной службы такси не заплатил более 1,4 млн руб. налогов.
Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по г.Минску и Минской области пресечена противоправная деятельность руководителя и фактического собственника столичной диспетчерской службы такси «Алмаз».
Установлено, что данный руководитель в течение 2015-2017 гг. регулярно получал от официальных и «нелегальных» таксистов, которым оказывал диспетчерские услуги такси, наличные денежные средства, которые не отражал в бухгалтерском учете организации. Это позволяло ему уклоняться от уплаты налогов. По предварительной оценке сумма неуплаченных налогов составила более 1,4 млн руб.
Работниками финансовой милиции в отношении руководителя организации и трех его пособников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Двое подозреваемых (в том числе и руководитель диспетчерской службы такси) задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.
В ходе проведенных оперативно-розыскных и неотложных следственных действий изъяты документы, электронные носители информации, содержащие сведения о реально полученных участниками противоправной деятельности доходах, сокрытых от налогообложения.
Наложен арест на расчетные счета и денежные средства, а также на 93 автомобиля и 30 объектов недвижимого имущества общей стоимостью более 2 млн долларов США, принадлежащих подозреваемым.
Следует отметить, что использование данной схемы уклонения от уплаты налогов позволило диспетчерской службе такси устанавливать более низкие тарифы, чем у других подобных организаций, благодаря чему в течение последних лет ей удалось занять одну из доминирующих позиций на рынке. В связи с этим доход, ежемесячно получаемый собственником службы такси за счет использования противоправных схем, по предварительным оценкам превышал 200 000 долларов США.
Виктор Пузиков входит в топ-25 самых успешных молодых белорусских бизнесменов по версии портала «
У такси «Алмаз» более 3 тысяч абонентов. В 2014 году служба закупила 60 новых автомобилей Geely для автопарка, начала строительство четырех СТО в Минске.
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В Минске задержали владельца службы такси 7788 Виктора Пузикова за неуплату налогов в 1,4 миллионов рублей
По сведениям AUTO.TUT.BY, Виктора задержали вместе с женой и компаньоном.
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