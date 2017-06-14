ЗВР и российский рубль: что на самом деле предпринял Нацбанк?

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Национальный банк Беларуси с 1 июля 2017 года отказывается от использования национальных стандартов при расчете золотовалютных резервов: с этой даты они будут рассчитываться только по стандартам Международного валютного фонда.



© Sputnik / Виктор Толочко ЗВР Беларуси с 1 июля будут подсчитываться только по стандартам МВФ

Для определения состояния золотовалютных резервов в Беларуси используют показатель величины международных резервных активов (МРА). С 2004 года он рассчитывался как по национальным стандартам, так и по стандартам МВФ.

"Состояние золотовалютных резервов Беларуси с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной международных резервных активов, рассчитанной по стандартам МВФ", — сообщили Sputnik в управлении информации и связей с общественностью Национального банка. Такое решение принято правлением регулятора.

Принимая решение отказаться от нацстандартов при расчете ЗВР, в Нацбанке руководствовались стремлением сделать информацию о размерах ЗВР Беларуси отвечающей международным параметром.

Почему говорить об отказе от российского рубля неправильно?

В среду регулятор отметил, что по национальным стандартам в состав МРА включались некоторые активы, не предусмотренные стандартами МВФ. В частности, учитывались активы в драгметаллах, отличных от монетарного золота, драгоценные камни, а также активы в валютах, которые не рассматриваются МВФ в качестве резервных. При расчете резервов в национальном определении также учитывались активы в китайских юанях и российских рублях.

В то же время, с 1 октября 2016 года МВФ своим решением сделал юань резервной валютой. Российский рубль для Беларуси никогда не был резервной валютой и никогда не учитывался при расчете ЗВР по международным стандартам.

Между тем, в среду ряд белорусских и российских СМИ заявил о том, что Беларусь отказалась от учета российского рубля при расчете собственных резервов.

Это утверждение является в корне неверным, поскольку невозможно отказаться от того, чего никогда и не было.

Как возникли нацстандарты и что такое немонетарное золото?

Начиная с 2004 года, Беларусь стала рассчитывать ЗВР не только по методологии МВФ, но и по национальным стандартам.

Стоит вспомнить, что в 2004 году ЗВР Беларуси по стандартам МВФ были крайне невелики. На 31 декабря 2004 года резервные активы в валюте составляли всего немногим более 690 миллионов долларов, монетарное золото — 79,4 миллиона долларов. Для сравнения, на эту же дату по национальным стандартам монетарное золото по стандартам МВФ составляло 79,4 миллиона долларов, прочее золото в иностранных банках — 118,1 миллион долларов, драгоценные камни — 11,9 миллионов долларов, резервные активы в валюте — 725,6 миллионов долларов.

Эти цифры наглядно говорят о том, что белорусское государство, находясь практически в критическом финансовом состоянии, стремилось показать инвесторам, что оно все же располагает некоей платежеспособностью.

Однако в этих данных есть определенная доля лукавства. Следует понимать, чем отличается немонетарное золото от монетарного. Монетарное золото — это золото, размещенное государством в банках группы А, откуда оно может быть немедленно извлечено для погашения международных обязательств страны. Немонетарное золото размещается в банках более низких категорий, с быстротой его извлечения могут возникнуть вопросы. В более широком определении под немонетарным золотом могут пониматься также ювелирные изделия из драгметаллов, золотой лом и т.д.

Драгоценные камни, которые учитываются в нацстандартах, никогда не входили в схему расчетом по методологии МВФ. В то же время Нацбанк располагает собственным запасом аттестованных бриллиантов.

При отказе от национальных стандартов при расчете ЗВР и активы в российских рублях, и немонетарное золото, и драгоценные камни будут и дальше использоваться для исполнения соответствующих обязательств Нацбанка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения ЗВР.

Таким образом, сейчас, когда показатели ЗВР по нацстандартам и по стандартам МВФ практически сравнялись, регулятор больше не видит смысла сохранять двойственную статистику. Это приводит в заблуждение инвесторов, которые затрудняются дать оценку состоянию ЗВР страны при двойной методологии.

Как сообщалось, ЗВР Беларуси по стандартам МВФ на 1 июня 2017 года составили 5 миллиардов 238,9 миллиона долларов и выросли с начала года на 311,7 миллиона долларов, или на 6,3%.