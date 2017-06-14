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Рапота озабочен вопросом допуска белорусских сельхозпродуктов на российский рынок

15.06.2017 10:23 — Разное | Ежедневник  
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Рапота озабочен вопросом допуска белорусских сельхозпродуктов на российский рынок

Во время встречи также был поднят вопрос российско-белорусского взаимодействия в сфере энергетики.

Вопрос допуска белорусских сельхозпродуктов на российский рынок вызывает озабоченность, заявил сегодня госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на заседании 52-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая проходит в Минске, передает БЕЛТА.

«Особую озабоченность и споры вызывает вопрос допуска белорусских сельхозпродуктов на российский рынок. При этом стабильно в структуре белорусских поставок в Россию ведущее место занимают продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье - 35%. Более того, последние три года, несмотря на кипящие страсти, уровень поставок сельскохозяйственной продукции в Россию сохраняется на неизменно высоком уровне», - констатировал Григорий Рапота.

Вместе с тем, по мнению госсекретаря, по ряду вопросов не до конца отработаны механизмы взаимодействия сторон. «Не решен вопрос прослеживаемости за перемещением подконтрольных товаров на территорию Беларуси и России, а это как минимум означает отсутствие единой или хотя бы интегрированной информационной системы, не до конца отработаны механизмы взаимодействия госорганов, контролирующих качество продуктов», - отметил Григорий Рапота.

Что касается российско-белорусского взаимодействия в сфере энергетики, оно, по мнению госсекретаря, отмечено историческим событием - договоренностью на высоком уровне по ценовым и количественным показателям поставок углеводородного сырья из России в Беларусь.

«Историческим я называю это событие не потому, что достигнута договоренность по основным параметрам на ближайшие три года, а, прежде всего, потому что наметились контуры тех правил игры в этой сфере, которые могут работать и в будущем», - пояснил госсекретарь.

При этом важным фактором формирования объединенной электроэнергетической системы должно стать введение в строй Белорусской АЭС, что, однако, внесет коррективы в электроэнергетический баланс не только между Беларусью и Россией, но и с соседними государствами.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время встречи также был поднят вопрос российско-белорусского взаимодействия в сфере энергетики.

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