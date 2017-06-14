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В Витебском районе МАЗ насмерть сбил женщину, которая внезапно выбежала из-за автобуса

15.06.2017 10:20 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 14 июня, в 13.50, в деревне Тригубцы Витебскго района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

— По предварительной информации, 63-летний водитель грузовика МАЗ ехал по автодороге «Подъезд к деревне Щучино через деревню Сущево» в направлении трассы Витебск — Руба. Проезжая вблизи ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», он совершил наезд на 36-летнюю женщину, которая внезапно выбежала из-за задней части автобуса, — сказали в ГАИ.


Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.

 
Теги: Витебск
 
 
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