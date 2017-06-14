В Витебском районе МАЗ насмерть сбил женщину, которая внезапно выбежала из-за автобуса

Смертельный наезд произошел 14 июня, в 13.50, в деревне Тригубцы Витебскго района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

— По предварительной информации, 63-летний водитель грузовика МАЗ ехал по автодороге «Подъезд к деревне Щучино через деревню Сущево» в направлении трассы Витебск — Руба. Проезжая вблизи ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика», он совершил наезд на 36-летнюю женщину, которая внезапно выбежала из-за задней части автобуса, — сказали в ГАИ.



Фото: УГАИ МВД

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия.