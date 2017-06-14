Самолет российской Нацгвардии сбил лося при посадке

Военно-транспортный самолет Ан-26, принадлежащий Федеральной службе войск национальной гвардии России, сбил лося, сообщает ТАСС.



Фото: ntv.ru

Инцидент произошел ночью во время посадки в аэропорту Ермолино в Калужской области, АН-26 выполнял учебно-тренировочный полет. Никто из людей не пострадал, а вот животное погибло.

Предположительно, лось пробрался на территорию аэродрома из-за халатности строителей, которые убрали две бетонные плиты во время обустройства площадки, забыв при этом поставить временное ограждение.

Ермолино — военный аэродром в Боровском районе Калужской области, рассчитанный на прием самолетов Ил-76, Ту-154, Ан-12, Ан-72.

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