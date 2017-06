Microsoft показала, как выглядит Minecraft в 4K

Лучшим примером 4К-возможностей новой приставки Microsoft Xbox One X, как ни странно, оказался «блочный» Minecraft, пишет engadget. C бесплатным 4K-обновлением и платным Super Duper графическим пакетом «шарики травы превращаются в лезвия».











Кроме того, в августе выйдет большое обновление Better Together. Оно переведет версии игры для Xbox One и Nintendo Switch на тот же движок Bedrock, который уже используется в мобильном варианте игры, версиях для Windows 10, Amazon Fire и VR.

Это позволит получать обновления одновременно на всех устройствах и откроет возможности для кроссплатформенной игры (для всех, кроме владельцев PlayStation 4).