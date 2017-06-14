|
Microsoft показала, как выглядит Minecraft в 4K
Лучшим примером 4К-возможностей новой приставки Microsoft Xbox One X, как ни странно, оказался «блочный» Minecraft,
Это позволит получать обновления одновременно на всех устройствах и откроет возможности для кроссплатформенной игры (для всех, кроме владельцев PlayStation 4).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь это совсем другая игра.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии