Сколько зарабатывают пилоты крупнейших мировых авиакомпаний

2016 год стал очень успешным для мировой индустрии авиаперевозок, зафиксировав рекордно максимальную прибыль в размере 35,6 миллиарда долларов. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, 2016 стал восьмым подряд прибыльным годом для отрасли.



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В конце 2016 года United Airlines увеличила ставки заработной платы пилотов на два года вперед, что позволило компании сохранить статус лидера в отрасли по данному показателю. Средняя часовая ставка, которую компания предлагает своим пилотам, составляет 270 долларов в час (или 27 тысяч долларов в месяц). Максимальная ставка, которую предлагает компания (зависит от опыта и квалификации), — от 232 доллара в первый год работы до 328 долларов в час (от 23 тысячи до 33 тысячи долларов в месяц).

Далее следует компания American Airlines, которая повысила зарплату своим пилотам в среднем на 24% с 1 января 2017 года и будет индексировать ее до 2019 года. Средняя ставка, которую компания предлагает своим пилотам, составляет 249 долларов в час (или 25 тысяч долларов в месяц). Максимальная ставка, которую предлагает компания, составляет до 302 долларов в час, или до 30 тысяч долларов в месяц. Эта мера по увеличению зарплат пилотам обойдется компании в $ 230 млн в 2017 году и по 350 миллионов долларов в последующие два года.

После ратификации нового трудового договора в 2016 году Delta Air Lines переместилась на третье место по уровню заработной платы пилотов со средней ставкой 247 доллара в час (или 25 тысяч долларов в месяц). В зависимости от опыта и квалификации пилота компания предлагает часовую ставку от 152 долларов до 321 доллара, что составляет от 15 тысяч до 32 тысячи долларов в месяц.

В последнее время китайские авиакомпании предлагают привлекательные условия для опытных пилотов со всего мира, и спрос на пилотов постоянно растет. Крупнейшая китайская компания China Southern предлагает пилотам зарплату от 26 тысяч до 29 тысяч долларов в месяц. А получение разрешения на работу в настоящее время упростилось.

Еще одна китайская авиакомпания Chengdu Airlines предлагает пилотам зарплату около 300 тысяч долларов в год, или 25 тысячи долларов в месяц, уже после уплаты налогов, а также гарантирует бонус в размере 36 тысяч долларов при выполнении трехлетнего контракта. Помимо конкурентоспособной заработной платы китайские компании также предлагают привлекательные условия: около 50 часов полета в месяц вместо стандартных 80−100 часов. Таким образом, часовая ставка для опытных пилотов, по расчетам РБК, составляет около 500 долларов.

Крупнейшая европейская авиакомпания Lufthansa в среднем предлагает своим пилотам зарплату в 240 долларов в час (или 24 тысячи долларов в месяц), в зависимости от квалификации и опыта эти значения колеблются от 117 до 360 долларов, что составляет от 12 тысячи до 36 тысячи долларов в месяц.

Другая европейская авиакомпания Air France сократила уровень заработной платы своих пилотов в 2016 году, сейчас средняя часовая ставка зарплаты пилотов составляет 220 долларов, или 22 тысячи долларов в месяц.

Часовая ставка пилотов в компании Hawaiian Airlines составляет от 170 до 207 долларов, что составляет зарплату от 17 тысячи до 21 тысячи долларов в месяц. В среднем часовая ставка в компании составляет 194 доллара (или 19,5 тысячи долларов в месяц).

Авиакомпания Alaska Airlines, которая в 2016 году приобрела компанию Virgin America, предлагает пилотам часовую ставку от 181 до 213 долларов, что составляет от 18 тысяч до 21 тысячи долларов в месяц.

Командир воздушного судна (КВС) в «Аэрофлоте» получает около 8,2 тысячи долларов месяц, второй пилот — около 5,6−6,1 тысячи долларов, а инструктор — около 8,8 тысячи долларов. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев признавал нехватку российских командиров. «Пилоты гурьбой уходят в Азию и Китай, где заработная плата в полтора-два раза выше», — говорил он. Чтобы вернуть пилотов авиаперевозчик ввел ​единоразовые выплаты: КВС заплатят около 11,4 тысячи долларов, второму пилоту — около 6,1 тысячи долларов. Но при условии, что они вернулись не раньше чем через три года после увольнения.