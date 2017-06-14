



Если тенденция сохранится, то на устранение неравенства на рынке труда понадобятся десятилетия.

Ликвидация гендерного неравенства на рынке труда приведет к росту глобальной экономики почти на шесть триллионов долларов и на полтора триллиона увеличит объемы налоговых поступлений, передает Центр новостей ООН со ссылкой на новый доклад Международной организации труда (МОТ).

По данным его авторов, на сегодняшний день занятость женщин составляет 47%, что на 27% меньше, чем мужчин. Большинство женщин в мире по-прежнему получают более низкую заработную плату, чем мужчины, выполняя те же задачи. Разрыв в заработной плате между мужчинами и женщинами остается на уровне 23%.

«За минувшие двадцать лет нам удалось снизить гендерное неравенство на рынке труда всего на 0,6%. Разрыв в оплате труда также практически не изменился – женщины зарабатывают на 77% меньше мужчин. Если мы сохраним эти темпы, нам понадобятся десятилетия на устранение неравенства на рынке труда», - заявила представитель МОТ Мануэла Томей.

К тому же в МОТ полагают, что нынешние тенденции на рынке труда по-прежнему не позволяют женщинам получать доступ в сектора, в которых доминируют мужчины, а также занимать важные должности управленческого уровня. Женщины по-прежнему работают в традиционно женских секторах, таких, как здравоохранение и образование.

Эксперты МОТ уверены, что занятость женщин будет способствовать росту благополучия семей и общин в целом.