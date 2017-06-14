В Сеницком райисполкоме прошло собрание по поводу строительства еще двух домов жилого комплекса «Крона» . Местные власти и представители застройщика выслушали жителей первого дома и ответили на их вопросы по поводу нового строительства.

Напомним, дом № 31 на улице Мира в жилом комплексе «Крона» в агрогородке Прилуки сдали в прошлом году. Раньше это был лабораторный корпус, который застройщик ООО «Техстройресурс» по разрешению властей реконструировал под многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями. Новоселы не могли нарадоваться тому, что живут в спокойном месте с видом на лес. Но в марте этого года, как утверждают члены товарищества, жильцы дома узнали, что в 14 метрах от их окон застройщик построит еще два дома. Строительство еще не начиналось, но члены товарищества стали писать во все инстанции жалобы с просьбой запретить застройщику строить дома так близко. В начале апреля они получили от Минстройархитектуры ответ, в котором сказано, что стройку приостановили. Но застройщик уверял, что в проекте изначально были три дома и люди видели, где покупали квартиры.





На обсуждение проекта пришло около двух десятков жителей дома. Председатель товарищества отсутствовал. Жильцов это не удивило — они считают, что его им «навязал» застройщик, поэтому большинство проблем в доме не решаются.





Главный архитектор Минской области Владимир Николаенко сразу предупредил, что собрали жильцов по личной инициативе местной власти. Никакого общественного обсуждения проект не предполагает.





— Почему мы собрались только сегодня, а не несколько лет назад. Есть положение по проведению общественных обсуждений градостроительных проектов. В данной ситуации это не градостроительный проект, поэтому в свое время, в 2014 году, он не проходил общественное обсуждение. Он просто проектировался, проходил экспертизу. Она, кстати, подтвердила, что все нормативы соблюдены. Но поскольку мы видим, что у людей есть вопросы, мы решили собраться и поговорить, — пояснил главный архитектор Минской области.

Застройщик же объяснил: строительство комплекса домов ведется по всем нормам.





— Данное обсуждение было инициировано местной властью, мы на него откликнулись, — начал выступление Дмитрий Масунов, заместитель директора по строительству фирмы-застройщика «ТехСтройРесурс». — Участок мы покупали на аукционе в 2012 году. Изначально проектировался комплекс жилых домов, он так и назывался. И в него вошли три дома: первый, в котором вы живете, четырехподъездный, и два одноподъездных на 9 этажей, 36 и 44 квартиры. При проектировании учитывались все оптимальные нормы, которые надо соблюсти на данном участке. Здесь соблюдены все экологические, пожарные, санитарные нормы. Проект прошел все инстанции, согласования, получено положительное заключение Главстройэкспертизы. Проект предусматривал две очереди строительства, потом мы разделили второй и третий дом, но однозначно будем строить их одновременно, чтобы доставить жильцам как можно меньше неудобств.

Жильцы первого дома сразу задали наболевшие вопросы. Люди уверяют, что застройщик не довел до ума и первый дом, а собирается строить еще два.





— Вы говорите, что у вас соблюдены все нормы. Элементарно: на данный момент канализация не справляется с одним нашим домом. У нас периодически, прошу прощения за выражение, течет прямо на участке, — встал с места житель дома Олег Владимирович. — Канализация уже не справляется.

— Я не могу прокомментировать, потому что это сети «Минскочиствода», — сказал представитель застройщика Дмитрий Масунов.

— Так если вы еще два дома подключите к этой канализации, что будет?

— Нужно привлекать «Минскочиствода». Мы подключились к канализационным сетям с учетом трех домов. Что было дальше, я не знаю.

С водой в доме тоже есть проблемы: напора с 4 по 7 этаж почти нет.

— Вы поставили в доме не новое оборудование, вместо одного насоса нового установлен бэушный. И с 4 по 7 этаж отсутствует напор воды и горячей, и холодной. Электрощитовая горела в то время, когда находилась у вас на балансе. По фундаменту уже идут трещины. Когда вы наш дом приведете в порядок, прежде чем начнете строить новые дома? — спросил один из жильцов.

— По воде: нам были выданы техусловия на подключение к местной сети. К сожалению сеть Минскводоканала не выдает нужного давления, — ответил представитель застройщика Дмитрий Масунов.





— Так если поставят еще два дома, что будет? Воду будут давать по расписанию?

— Надо обращаться к сетям, коллективно, — ответил Дмитрий Масунов. — Мы собрались новые дома обсуждать или что?

— Когда я покупала квартиру, я не являлась дольщиком, я покупала готовую, мне не было сказано представителем агентства, которое продавало ваши квартиры, что в 14 метрах от моего окна будет глухая бетонная стена, — встала с места женщина. — У меня два окна выходят на сторону, где вы планируете строить свои два дома.

— Я тоже живу в панельном доме в Каменной Горке и смотрю в бетонную стену, — ответил представитель застройщика. — Никто не обещал, что здесь будет луг. Вы определили для себя, что не хотите здесь больше видеть людей. А уже есть желающие на 40% квартиры.

— В моей квартире на 6-м этаже окна маленькие, днем в ней всегда темно. Когда на улице солнце, оно заходит ко мне на 10 минут и исчезает, я специально замеряла — продолжила женщина. — А вы хотите поставить рядом дом! Что тогда с нами будет?

Главный инженер проекта попытался успокоить жителей.





— Мы рассчитываем инсоляцию на определенный период — с 22 марта по 22 сентября. Учитывается длина тени с 8 утра до пяти часов вечера. В этих промежутках и считается длина тени от здания. Если говорить о промежутках за этими пределами — рано утром или поздно вечером, — то, конечно, будет стоять тень. На 20.00 длина тени от 9-этажного дома будет достигать 400 метров. То есть свет у вас будет.

Еще одну детскую площадку поставят, количество парковочных мест соответствует нормам

Но жители дома продолжали настаивать, что инфраструктуры не хватает даже одному дому: детская площадка лишь одна, парковочных мест мало.





Еще одну детскую площадку застройщик обещал поставить между двумя новыми домами. А вот с парковочными местами проблема не исчезнет: застройщик заверил, что по парковочным местам «были соблюдены градостроительные нормы».

Кто-то из жильцов предложил пересмотреть проект.

— У вас все по бумажке, по проекту. А по-человечески вы не можете сделать все? Может все-таки, если это не так принципиально, можно снизить этажность новых домов и отнести их ближе к дороге?

— Принципиальности нет, конечно, — ответил Владимир Николаенко. — Если в этом есть разумное зерно, то мы рассмотрим предложение.

В конце собрания председатель Сеницкого исполкома Наталья Жук попыталась успокоить жителей дома.





— Есть недоработка в том, что застройщик не оказался рядом в решении всех бытовых вопросов, которые возникали, когда он еще не ушел с объекта. Председателя товарищества надо переизбирать однозначно. Потому что эти вопросы, которые вы сегодня задаете, не касаются строительства, а касаются вашего жизнеобеспечения сейчас. Вы наниматели, никто вам не навязывал председателя, вы платите ему зарплату. Поэтому имеет право его переизбрать. Все вопросы, озвученные сегодня, я постараюсь отследить. Парковочные места — общая проблема. Мы практикуем благоустройство прилегающей территории за счет средств жильцов — если найдете место для парковки, мы ее устроим. Насчет инфраструктуры: все вы видели, что покупали. У нас 800 человек в очереди в детский сад. Такая ситуация во всех приграничных районах Минска. Все жители Сеницы возят детей в Минск. Такие сложности везде — и в Боровлянах, и в Колодищах.





Собрание проблемы не сняло. Местные власти пообещали отследить решение тех проблем, о которых говорили жильцы дома. Новые дома строить будут. Станут ли пересматривать проект — неизвестно.