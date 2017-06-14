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39-летняя модель Летиция Каста вышла замуж за актера Луи Гарреля

15.06.2017 11:00 — Разное | Tut.by  
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Модель и актриса Летиция Каста вышла замуж за актера Луи Гарреля. Свадьба 39-летней Летиции, бывшего «ангела» Victoria’s Secret, и 34-летнего исполнителя главных ролей в фильмах «Мечтатели», «Иллюзия любви» и других состоялась 10 июня 2017 года на острове Корсика во Франции.


На церемонии присутствовали около сорока гостей, включая мэра города Этьена Саццони и троих детей Летиции от прошлых отношений: 15-летнюю дочь Сатин, 10-летнего сына Орландо и 7-летнюю дочь Афину.


Кстати, от предыдущих отношений у Луи тоже есть ребенок. Несмотря на насыщенную личную жизнь до начала отношений в 2015 году (у Луи пять лет был роман с итальянской актрисой Валери Бруни Тедески — сестрой Карлы Бруни), в официальный брак и Каста, и Гаррель вступили впервые.

 
 
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Свадьба Летиции, бывшего "ангела" Victoria's Secret, и исполнителя главных ролей в фильмах "Мечтатели", "Иллюзия любви" и других состоялась 10 июня 2017 года на острове Корсика.

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