Мэйуэзер официально объявил о бое с Макгрегором

Бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором пройдет 26 августа в Лас-Вегасе. Об этом сообщил американец на своей странице в Instagram.

«Это официально», — написал Мэйуэзер и приложил к записи постер к предстоящему бою. Поединок пройдет по правилам бокса.

13 июня стало известно, что промоутеры Мэйуэзера арендовали арену MGM Grand Garden в Лас-Вегасе для проведения боя с Макгрегором.

По информации Business Insider, ирландец получит за бой 75 миллионов долларов, американец — 100 миллионов. Первые сообщения о возможном поединке между Макгрегором и Мэйуэзером появились в мае 2016 года.

40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе 28-летнего ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Титульное фото: Reuters