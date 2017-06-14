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Через тернии к звездам! Как проходила подготовка участников Mr and Ms Arena fitness к финалу
В четверг 15 июня в Гомеле пройдет долгожданный финал конкурса
Кроме занятий по хореографии, на которых
На берегу Сожа, в спортивной зоне центрального пляжа, с участниками провели силовую интенсивную тренировку, под руководством мастера спорта в толкании ядра, кандидата в мастера спорта по гребле на байдарках и каноэ, сертифицированного фитнес-инструктора тренажерного зала Михаила Скварника. После тренировки организаторы определили самых физически подготовленных ребят.
Следующее задание — велоквест. Весь маршрут проходил в пределах Центрального района Гомеля и состоял из пяти контрольных точек, на которых необходимо было отметиться определенным образом и решить логические задачи, для получения дальнейшего маршрута.
Самым вкусным испытанием стал совместный экзамен с компанией «ОлимпФуд». Парней и девушек разделили на пары, которым предстояло из набора продуктов в течении часа приготовить полноценное блюдо. Главные критерии, которые оценивались: состав, полезность, вкус.
Впереди у ребят осталась только самое волнительное испытание — финальный концерт, который состоится в 19.00 в караоке-клуб Arena Hall.
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Кроме занятий по хореографии, на которых участники совершенствовались в искусстве дефиле, организаторы проекта подготовили несколько испытаний финалистам...
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