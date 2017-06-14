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Кинокритик: Алексей Баталов ― тонкий, уязвимый и человечный

15.06.2017 11:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Москве скончался народный артист СССР и РСФСР, актер и режиссер Алексей Баталов. Любимый актер, по сообщению близких друзей, ушел из жизни во сне. В январе он получил тяжелую травму — перелом шейки бедра, ему сделали операцию, но актер так и не оправился — с тех пор находился в больнице, где и скончался ночью 15 июня.

"Алексей Баталов — фигура легендарная в нашем кино, потому что в совокупностях образов, которые он создал  на разных этапах своего творчества, будучи молодым актером и уже зрелым, создан специфический образ советского человека, я бы так сказал. Человечный и уязвимый, тонкий и многоаспектный характер", — сказал Разголов.

Кинокритик: Алексей Баталов ― тонкий, уязвимый и человечный
© Sputnik Екатерина Чеснокова
Актер и режиссер Алексей Баталов скончался в Москве

Собеседник Sputnik также отметил самые знаменитые роли Алексея Баталова. Роль в фильмы "Летят журавли" придала карьере актера международный характер. И значительно позднее на экраны вышел фильм "Москва слезам не верит", один из самых успешных фильмов не только в коммерческом, но и в творческом плане.

"И тот, и другой образы были, безусловно, позитивные, но не обладавшие теми догматическими чертами, которыми наделялись положительные герои в догматическом варианте социалистического реализма. Поэтому творчество Алексея Баталова сделало очень многое для понимания человеческого измерения", — отметил Разголов.

Кроме того, Алексей Баталов был выдающимся педагогом, воспитал несколько поколений актеров и, безусловно, останется в памяти и как актер, исполнитель, художник и как педагог, которого будут вспоминать его ученики, сказал собеседник.

 
 
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