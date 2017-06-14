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В Украине протестировали боевую "черепашку" с гранатометом

15.06.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
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Робота необычной конструкции построили для вооруженных сил Украины волонтеры, сообщает Ukrmilitary.com. Беспилотный робот обозначается как ЕТ-1, но создатели дали ему шутливое прозвище «черепашка».

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Аппарат состоит из двух сочлененных модулей, внутри одного из которых находится электрогенератор, а на втором устанавливается вооружение и другое оборудование.

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Благодаря такой конструкции ЕТ-1 обладает высокой проходимостью и на бездорожье может разгоняться до 20 км/ч. Оператор может управлять роботом на дальности до 1,5 км. Грузоподъемности беспилотнику хватает, чтобы вывезти раненых с поля боя.

Несмотря на шутливое прозвище, вооружен робот довольно серьезно — 30-мм автоматическим гранатометом АГС-17.

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Аппарат состоит из двух сочлененных модулей.

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