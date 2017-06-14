По уровню инфляции белорусы в 4 раза уступают украинцам, но обгоняют литовцев

В Беларуси майская инфляция составила 0,3%. При этом цены на непродовольственные товары в прошлом месяце даже упали — на 0,2%. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как в прошлом месяце изменились цены на товары и платные услуги в соседних стнранах.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В России инфляция по итогам мая составила 0,4% в сравнении с предыдущим месяцем. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие снизились за май на 0,1%. Из наблюдаемых видов овощей и фруктов значительно выросли цены на белокочанную капусту — в 1,4 раза, картофель, лук, морковь, свеклу — в 1,2−1,3 раза, лимоны — на 11,1%, яблоки — на 7,5%.

В Украине в мае была зафиксирована инфляция 1,3% по сравнению с инфляцией 0,9% в апреле. Больше всего в прошлом месяце выросли цены на овощи и фрукты — 16,7% и 12,8% соответственно. Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,8% произошло главным образом за счет повышения тарифов на водоснабжение на 8,0%, канализацию — на 5,3%, содержание домов и придомовых территорий — на 4,4%.

Инфляция в Казахстане — нашего партнера по Таможенному союзу — в мае составила 0,5%, с начала года — 3,3%.

В Литве в мае отмечалась месячная дефляция в 0,1%. Цены на потребительские товары и услуги в стране снизились впервые после восьмимесячного перерыва, последний раз они снижались в августе 2016 года. В Латвии потребительские цены в мае по сравнению с апрелем не изменились , а по сравнению с маем 2016 года повысились на 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.