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Белорусский силач устроит фестиваль на Ислочи, на который бесплатно раздадут три тысячи билетов
Белорусский силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко приглашает на фестиваль «
Организаторы обещают обширную развлекательную программу, включая различные аттракционы, экстремальные развлечения и необычные активности как для взрослых, так и для детей. Здесь можно будет подняться в воздух на воздушном шаре, попариться в полевой бане, попробовать себя в стрельбе из лука.
На фестивале будет присутствовать и силовая часть, в частности, женский фитнес, турниры по армрестлингу и многое другое. Также посетители смогут посмотреть на ретротехнику и побывать в уникальном автобусе-дискотеке. Музыкальная часть фестиваля будет состоять из выступлений кавер-групп, которые исполнят хиты конца прошлого столетия.
Отдельной зоной станет место релаксации, где дадут попробовать чай из 50-литрового самовара на углях. А на закате дня участники смогут оторваться под мировые хиты ночной дискотеки.
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Белорусский силач Кирилл Шимко приглашает на мероприятие, которое пройдет 21 и 22 июля на берегу реки Ислочь.
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