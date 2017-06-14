Белорусский силач устроит фестиваль на Ислочи, на который бесплатно раздадут три тысячи билетов

Белорусский силач, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Кирилл Шимко приглашает на фестиваль « Shimko собирает друзей », который пройдет 21 и 22 июля на берегу реки Ислочь в 35 км от Минска в гродненском направлении.





Организаторы обещают обширную развлекательную программу, включая различные аттракционы, экстремальные развлечения и необычные активности как для взрослых, так и для детей. Здесь можно будет подняться в воздух на воздушном шаре, попариться в полевой бане, попробовать себя в стрельбе из лука.

На фестивале будет присутствовать и силовая часть, в частности, женский фитнес, турниры по армрестлингу и многое другое. Также посетители смогут посмотреть на ретротехнику и побывать в уникальном автобусе-дискотеке. Музыкальная часть фестиваля будет состоять из выступлений кавер-групп, которые исполнят хиты конца прошлого столетия.

Отдельной зоной станет место релаксации, где дадут попробовать чай из 50-литрового самовара на углях. А на закате дня участники смогут оторваться под мировые хиты ночной дискотеки.

На мероприятие билеты не продаются. Организаторы раздадут до 3 тысяч пригласительных тем, кто заполнит анкету и пройдет регистрацию на сайте .

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