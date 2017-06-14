В ЕС роуминг стал бесплатным





Глава Еврокомиссии назвал данный день историческим, Евросоюз шел к такому решению 10 лет.

С сегодняшнего дня, 15 июня 2017 года, в Евросоюзе отменили плату за роуминг для абонентов сотовых операторов, сообщает РБК .

«Европейский союз объединяет людей и делает их жизнь более легкой. Конец сборов за роуминг — это настоящая европейская история успеха. Отныне граждане, которые путешествуют в пределах ЕС, смогут звонить, писать и общаться с помощью своих мобильных устройств по той же цене, что и в домашнем регионе. Устранение платы за роуминг является одним из самых больших и ощутимых успехов ЕС», — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал день отмены платы за роуминг историческим, о чем достаточно эмоционально написал в своем Twitter: «Прощай, роуминг! Завтра наступит исторический день, когда плата за роуминг в ЕС уйдет в прошлое».

Евросоюз шел к этому решению около 10 лет. Законопроект об отмене роуминга Европарламент одобрил 28 октября 2016 года. 25 апреля 2017 года Совет Евросоюза подтвердил отмену роуминга для европейцев с 15 июня 2017 года. Как говорилось в сопроводительных документах, максимальная наценка, которую местные сотовые операторы смогут предъявлять иностранным мобильным компаниям за обслуживание их клиентов на своей территории в пределах ЕС, с 15 июня не превысит 0,032 евро за минуту разговора и 0,01 евро за СМС. Цена за использование мобильного интернета за границей (в пределах ЕС) будет постепенно снижаться — с 7,7 евро за 1 Гб в этом году до 2,5 евро за 1 Гб в 2022 году.