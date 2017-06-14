ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент обозначит 6 важнейших задач, которые стоят перед ОДКБ

15.06.2017 11:44 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Президент обозначит 6 важнейших задач, которые стоят перед ОДКБ

«ОДКБ имеет потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности евразийского континента».

Александр Лукашенко назвал шесть важнейших задач, стоящих перед Организацией Договора о коллективной безопасности на современном этапе. Данные заявления президент сделал сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств - участников ОДКБ, передает БЕЛТА.

В качестве важнейших задач президент определил координацию внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ; сотрудничество Организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами; комплексное укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов ОДКБ.

Это также противодействие международному терроризму и борьба с незаконным оборотом наркотиков; обеспечение стабильной миграционной обстановки; совершенствование юридической основы и механизмов взаимодействия в рамках Организации.

По словам Александра Лукашенко, заседание комитета проходит в непростое время. Международная ситуация характеризуется ростом нестабильности, перестройкой отношений между мировыми центрами силы и ужесточением взаимной конкуренции. Активно формируются условия для переноса противостояния в космическую сферу, киберпространство.

«На границах наших стран наращивается военная инфраструктура НАТО, развертывается система противоракетной обороны, реализуются проекты по созданию высокоточного оружия. Конфликты, экономические и социальные потрясения продолжают оставаться источниками миграционного кризиса», - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что особую угрозу представляет террористическая активность в Европе и Центральной Азии, беспокоит противостояние на юго-востоке Украины, в Нагорном Карабахе. Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, не урегулирована ситуация вокруг Приднестровья.

«Очевидно, что в этих условиях повышается значимость нашей организации. В силу многофункциональности у ОДКБ имеется потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности евразийского континента», - заявил глава белорусского государства.

Он считает необходимым своевременно принимать стратегические решения, основанные на единстве и союзнической сплоченности, выстраивать согласованные коллективные ответы на глобальные и региональные вызовы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«ОДКБ имеет потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности евразийского континента».

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский силач устроит фестиваль на Ислочи, на который бесплатно раздадут три тысячи билетов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика