Президент обозначит 6 важнейших задач, которые стоят перед ОДКБ





«ОДКБ имеет потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности евразийского континента».

Александр Лукашенко назвал шесть важнейших задач, стоящих перед Организацией Договора о коллективной безопасности на современном этапе. Данные заявления президент сделал сегодня на встрече с секретарями советов безопасности государств - участников ОДКБ, передает БЕЛТА .

В качестве важнейших задач президент определил координацию внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ; сотрудничество Организации с ведущими универсальными и региональными международными структурами; комплексное укрепление военного, военно-технического, антикризисного и миротворческого потенциалов ОДКБ.

Это также противодействие международному терроризму и борьба с незаконным оборотом наркотиков; обеспечение стабильной миграционной обстановки; совершенствование юридической основы и механизмов взаимодействия в рамках Организации.

По словам Александра Лукашенко, заседание комитета проходит в непростое время. Международная ситуация характеризуется ростом нестабильности, перестройкой отношений между мировыми центрами силы и ужесточением взаимной конкуренции. Активно формируются условия для переноса противостояния в космическую сферу, киберпространство.

«На границах наших стран наращивается военная инфраструктура НАТО, развертывается система противоракетной обороны, реализуются проекты по созданию высокоточного оружия. Конфликты, экономические и социальные потрясения продолжают оставаться источниками миграционного кризиса», - сказал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что особую угрозу представляет террористическая активность в Европе и Центральной Азии, беспокоит противостояние на юго-востоке Украины, в Нагорном Карабахе. Несмотря на наметившиеся положительные тенденции, не урегулирована ситуация вокруг Приднестровья.

«Очевидно, что в этих условиях повышается значимость нашей организации. В силу многофункциональности у ОДКБ имеется потенциал для того, чтобы играть весомую роль в будущей обновленной архитектуре безопасности евразийского континента», - заявил глава белорусского государства.

Он считает необходимым своевременно принимать стратегические решения, основанные на единстве и союзнической сплоченности, выстраивать согласованные коллективные ответы на глобальные и региональные вызовы.