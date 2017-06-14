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Главный тренер минского "Динамо" Крэйг Вудкрофт получит 250 000 долларов компенсации в суде

15.06.2017 11:51 — Разное | Tut.by  
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В федеральном суде города Сент-Пол завершилось рассмотрение дела хоккейной академии Twin Cities, сообщает Star Tribune.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Джон Кой, лейтенант американских ВВС в отставке, получил 300 000 долларов компенсации, после того, как судья признала бизнесмена Шона Блэка виновным в мошенничестве. Он обманным путем уговорил Коя вложить 200 000 долларов в хоккейную академию, пообещав огромную прибыль. Блэк использовал эти инвестиции не по назначению.

Адвокат Блэка отмечал, что его подзащитный продал активы компании за 1 доллар Скотту Брэновану и нынешнему тренеру минского «Динамо» Крэйгу Вудкрофту, поэтому не должен отвечать перед Коем.

Вудкрофт, который был главным тренером этой школы, подал встречный иск, заявив, что Блэк и Брэнован нарушили взятые на себя обязательства при сделке. Суд принял сторону Крэйга, обязав их выплатить тренеру минского «Динамо» 250 000 долларов компенсации.

Адвкокат Брэнована заявил, что в ближайшем будущем он планирует обсудить с Вудкрофтом приговор суда.

 
 
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В федеральном суде города Сент-Пол завершилось рассмотрение дела хоккейной академии Twin Cities, сообщает Star Tribune.

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