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"Прямая линия": Путин в 15-й раз отвечает на вопросы россиян
15.06.2017 12:03 — Разное | Sputnik Беларусь
За несколько часов до начала "Прямой линии с Владимиром Путиным" в колл-центр поступило около 1,9 миллиона обращений, большая часть была получена по телефону, несколько сотен тысяч — в смс-сообщениях, около 280 тыс. — через соцсети.
При этом вопросы к Путину поступают не только из России, которых большинство, но и из-за рубежа.
"Прямая линия" — 15-я по счету, которую проводит российский лидер. Первая прошла еще во время первого президентского срока Путина — 24 декабря 2001 года. В прошлом году количество вопросов на "Прямую линию" превысило 2,3 миллиона.
Ответы Путина на вопросы россиян будут транслировать федеральные телеканалы и три радиостанции.
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Президент России Владимир Путин проводит в четверг "Прямую линию", в ходе которой он отвечает на вопросы россиян. Смотрите онлайн-трансляцию беседы российского...
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