За несколько часов до начала "Прямой линии с Владимиром Путиным" в колл-центр поступило около 1,9 миллиона обращений, большая часть была получена по телефону, несколько сотен тысяч — в смс-сообщениях, около 280 тыс. — через соцсети.

При этом вопросы к Путину поступают не только из России, которых большинство, но и из-за рубежа.

"Прямая линия" — 15-я по счету, которую проводит российский лидер. Первая прошла еще во время первого президентского срока Путина — 24 декабря 2001 года. В прошлом году количество вопросов на "Прямую линию" превысило 2,3 миллиона.

Ответы Путина на вопросы россиян будут транслировать федеральные телеканалы и три радиостанции.