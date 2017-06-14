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Погода на выходные: держим курс на потепление
15.06.2017 11:55 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. В ближайшие сутки погода заметно улучшится, количество дождей уменьшится, а температура станет соответствовать свой летней норме.
"В пятницу погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, на территории страны преимущественно без осадков, только по западу днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы", — сообщил начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.
Температура ночью +6..+12°С, в отдельных районах +3..+5°С, днем +20..+26°С.
В субботу на территории республики ожидается ясная погода, по юго-западной половине республики возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура ночью +8..+15°С, в северо-восточных районах +6..+7°С; днем +16..+23°С, по северо-востоку до +25°С.
В воскресенье погода в Беларуси будет формироваться под влиянием повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, небольшие кратковременные дожди возможны лишь ночью по юго-западу республики. Температура ночью +6..+13°С, днем +21..+27°С.
Начало следующей недели, по словам синоптика, также обещает быть теплым, без существенных осадков, лишь по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +9..+16°С, днем +22..+28°С.
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Неустойчивость погоды в ближайшие сутки сохранится, но к выходным заметно потеплеет.
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