Погода на выходные: держим курс на потепление

МИНСК, 15 июн — Sputnik. В ближайшие сутки погода заметно улучшится, количество дождей уменьшится, а температура станет соответствовать свой летней норме.



© Pexels МТЗ попросил рабочих не приходить на работу в шортах и сланцах

"В пятницу погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, на территории страны преимущественно без осадков, только по западу днем в отдельных районах возможны кратковременные дожди, грозы", — сообщил начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Температура ночью +6..+12°С, в отдельных районах +3..+5°С, днем +20..+26°С.

В субботу на территории республики ожидается ясная погода, по юго-западной половине республики возможны кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура ночью +8..+15°С, в северо-восточных районах +6..+7°С; днем +16..+23°С, по северо-востоку до +25°С.

В воскресенье погода в Беларуси будет формироваться под влиянием повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается, небольшие кратковременные дожди возможны лишь ночью по юго-западу республики. Температура ночью +6..+13°С, днем +21..+27°С.

Начало следующей недели, по словам синоптика, также обещает быть теплым, без существенных осадков, лишь по северу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью +9..+16°С, днем +22..+28°С.