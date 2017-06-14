Шкала Бофорта: сила ветра в картинах Айвазовского

Шкала Бофорта была принята Всемирной метеорологической организацией для того, чтобы оценивать скорость ветра исходя из его воздействия на наземные предметы и волнение в открытом море — поэтому баллами этой шкалы пользуются яхтсмены и моряки.

Шкала Бофорта позволяет оценивать именно это — силу ветра и уровень его воздействия. Как понимать баллы этой шкалы "на глаз" — в обучающем тесте Sputnik, который решил проиллюстрировать шкалу Бофорта при помощи картин великого художника-мариниста Ивана Айвазовского. Заодно и картины знаменитого пейзажиста сможете подучить!