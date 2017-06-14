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Шкала Бофорта: сила ветра в картинах Айвазовского
15.06.2017 12:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Шкала Бофорта была принята Всемирной метеорологической организацией для того, чтобы оценивать скорость ветра исходя из его воздействия на наземные предметы и волнение в открытом море — поэтому баллами этой шкалы пользуются яхтсмены и моряки.
Шкала Бофорта позволяет оценивать именно это — силу ветра и уровень его воздействия. Как понимать баллы этой шкалы "на глаз" — в обучающем тесте Sputnik, который решил проиллюстрировать шкалу Бофорта при помощи картин великого художника-мариниста Ивана Айвазовского. Заодно и картины знаменитого пейзажиста сможете подучить!
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В Международный день ветра Sputnik подготовил интерактивный обучающий тест - учим баллы шкалы Бофорта по картинам великого русского мариниста Ивана Айвазовского.
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