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Дом с балтийским характером в Беларуси: с бассейном на втором этаже и солнечной электростанцией
Дома с подобной архитектурой в Беларуси встречаются не часто. Но если такой появляется в коттеджной застройке, то сразу становится своеобразной местной достопримечательностью. Тем более, что вокруг нет глухих заборов — любопытному взору доступны и необычный фасад, и лаконичный ландшафтный дизайн. REALTY.TUT.BY изучил дом изнутри, а архитектор поделился еще и аэросъемкой его с воздуха.
Автор проекта, Александр Игнатьев, архитектор, дизайнер и основатель студии
— С этим объектом вышла интересная история, проект делался, можно сказать, задом наперед. Мы начали с интерьера, а закончили архитектурой. Все дело в том, что стартовать пришлось не с чистого листа.
При разработке планировочного решения автор проекта учел особенности участка и расположения на нем здания: терраса, соединенная с гостиной, спрятана за домом с видом на беседку с летней кухней в глубине участка.
Для отделки фасада использовались только натуральные материалы: облицовочная доска из термоясеня, ограждения из закаленного стекла и оцинкованной стали. Термодревесина использовалась и для солнцезащитной перголы на террасой.
Интересное решение для «озеленения» фасада — вьющаяся по вантовым тросам виноградная лоза.
Получилось очень лаконично и сдержано.
Внимание ценителей привлечет часть забора, выполненная в виде панно из кортеновской стали.
Через большие окна на фасаде все это благоустроенное и озелененное пространство, окружающее дом, проникает и в интерьер.
Ощущение присутствия природы в доме усиливается благодаря большому световому окну в крыше. Таким образом архитектор запустил в центр дома поток дневного света и небесную синь.
Отдельное внимание стоит обратить на бассейн. Оказывается, он может быть и частью интерьера и для него не нужно выделять отдельное помещение в цоколе. В этом доме он находится на втором этаже и органично интегрирован в общее пространство вместе с центральным холлом и зоной отдыха. Только перегородка из прозрачного стекла очерчивает его границу.
Такой прием оказался исполним благодаря грамотно продуманному инженерному решению вентиляции, которая «снимает» все испарения с зеркала воды, не пропуская их дальше в другие части здания.
— Зачастую бассейны делают чересчур автономными, и пользование ими превращается в утомительный церемониал, — говорит Александр Игнатьев. — В нашем случае искупаться так же просто, как почистить зубы: проснулся — нырнул-вынырнул-пошел завтракать.
Рядом с бассейном есть и сауна.
Кухню от зоны гостиной-столовой отделяет условная сдвижная перегородка.
В интерьере преобладает белый цвет — на его фоне выигрышно выглядят остальные элементы.
В одной из спален, пол переходит в стену.
В части инженерного обеспечения дом построен в соответствии с самыми современными стандартами энергосбережения и экологичности. В нем полностью установлена автоматизированная система управления климатом, вентиляцией и освещением в купе с солнечной электростанцией на крыше. Горячая вода частично нагревается в солнечном коллекторе. Такие решения позволяют сберегать до 70% энергии.
Успех проекта только наполовину зависит от архитектора, а наполовину от заказчика. Александр Игнатьев, говорит, что на этом объекте ему очень повезло с заказчиками: «Они были полны решимости довести начатое до конца, мы понимали друг друга с полуслова и всегда смотрели в одном направлении!»
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Фото: Сергей Филипович, аэросъемка: Дмитрий Стельмах.
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Заказчики при выборе проекта вдохновлялись современной архитектурой наших прибалтийских соседей
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