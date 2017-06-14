ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дом с балтийским характером в Беларуси: с бассейном на втором этаже и солнечной электростанцией

15.06.2017 12:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Дома с подобной архитектурой в Беларуси встречаются не часто. Но если такой появляется в коттеджной застройке, то сразу становится своеобразной местной достопримечательностью. Тем более, что вокруг нет глухих заборов — любопытному взору доступны и необычный фасад, и лаконичный ландшафтный дизайн. REALTY.TUT.BY изучил дом изнутри, а архитектор поделился еще и аэросъемкой его с воздуха.



Автор проекта, Александр Игнатьев, архитектор, дизайнер и основатель студии I-project рассказал историю содания этого дома:

— С этим объектом вышла интересная история, проект делался, можно сказать, задом наперед. Мы начали с интерьера, а закончили архитектурой. Все дело в том, что стартовать пришлось не с чистого листа.


В наследство от предыдущих архитекторов досталась коробка c немного странными пропорциями, и выглядело все это довольно причудливо, но в целом объем имел благодатную планировочную основую. Для того, чтобы привести его в чувство, потребовалось провести кардинальную реконструкцию: cистематизировать и наполнить жизнью внутреннее пространство, и сделать новый современный фасад.






При разработке планировочного решения автор проекта учел особенности участка и расположения на нем здания: терраса, соединенная с гостиной, спрятана за домом с видом на беседку с летней кухней в глубине участка.



Для отделки фасада использовались только натуральные материалы: облицовочная доска из термоясеня, ограждения из закаленного стекла и оцинкованной стали. Термодревесина использовалась и для солнцезащитной перголы на террасой.


Интересное решение для «озеленения» фасада — вьющаяся по вантовым тросам виноградная лоза.



Ландшафтные работы по проектированию и реализации доверили литовским специалистам.



Получилось очень лаконично и сдержано.



Внимание ценителей привлечет часть забора, выполненная в виде панно из кортеновской стали.





Через большие окна на фасаде все это благоустроенное и озелененное пространство, окружающее дом, проникает и в интерьер.


Ощущение присутствия природы в доме усиливается благодаря большому световому окну в крыше. Таким образом архитектор запустил в центр дома поток дневного света и небесную синь.


Отдельное внимание стоит обратить на бассейн. Оказывается, он может быть и частью интерьера и для него не нужно выделять отдельное помещение в цоколе. В этом доме он находится на втором этаже и органично интегрирован в общее пространство вместе с центральным холлом и зоной отдыха. Только перегородка из прозрачного стекла очерчивает его границу.


Такой прием оказался исполним благодаря грамотно продуманному инженерному решению вентиляции, которая «снимает» все испарения с зеркала воды, не пропуская их дальше в другие части здания.


— Зачастую бассейны делают чересчур автономными, и пользование ими превращается в утомительный церемониал, — говорит Александр Игнатьев. — В нашем случае искупаться так же просто, как почистить зубы: проснулся — нырнул-вынырнул-пошел завтракать.

Рядом с бассейном есть и сауна.





Со стихиями воды и воздуха разобрались, но огонь тоже не забыли.





Кухню от зоны гостиной-столовой отделяет условная сдвижная перегородка.


В интерьере преобладает белый цвет — на его фоне выигрышно выглядят остальные элементы.



В одной из спален, пол переходит в стену.



В части инженерного обеспечения дом построен в соответствии с самыми современными стандартами энергосбережения и экологичности. В нем полностью установлена автоматизированная система управления климатом, вентиляцией и освещением в купе с солнечной электростанцией на крыше. Горячая вода частично нагревается в солнечном коллекторе. Такие решения позволяют сберегать до 70% энергии.


Домашний бар

Успех проекта только наполовину зависит от архитектора, а наполовину от заказчика. Александр Игнатьев, говорит, что на этом объекте ему очень повезло с заказчиками: «Они были полны решимости довести начатое до конца, мы понимали друг друга с полуслова и всегда смотрели в одном направлении!»

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Фото: Сергей Филипович, аэросъемка: Дмитрий Стельмах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заказчики при выборе проекта вдохновлялись современной архитектурой наших прибалтийских соседей

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Астане презентован сверхскоростной вакуумный поезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика