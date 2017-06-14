В Минске задержали серийного автовора

Сотрудники отдела уголовного розыска Ленинского РУВД Минска задержали 42-летнего минчанина, подозреваемого в совершении серии краж из автомобилей. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

После задержания мужчина пояснил, что взлом замков дверей салонов он осуществлял путем проворота цилиндра запирающего механизма. Злоумышленник похищал автомобильные магнитолы, а также вещи, оставленные в транспортных средствах. Впоследствии он реализовывал похищенное имущество водителям грузовых автомобилей по сдельной цене (до 8 рублей), а полученные денежные средства тратил на покупку спиртных напитков.

Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Милиционеры установили его причастность к пяти кражам из авто только на территории Ленинского района.

В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (Кража) УК Республики Беларусь. Санкция данной части статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы сроком до четырех лет.