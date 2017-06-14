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День ЗОЖ: "Крумкачы" разыграют два велосипеда и ящик кваса на матче со "Слуцком"
Уже сегодня «Крумкачы» на стадионе по ул. Маяковского, 127/3 в 20.00 примут неожиданно выбившегося в лидеры чемпионата Беларуси «Слуцк».
Этот матч будет показан на телеканалах «Беларусь 5» и MIHCK-TV (входит в пакет МТИС и Zala). Также при поддержке МТС «Крумкачы» покажут эту игру в своих социальных сетях «
Так что там за подарки?
Для всех пришедших на игру «Крумкачы» решили устроить день здорового образа жизни. Так, например, болельщики с охватом бицепса
А еще «Крумкачы» предложат двум болельщикам уехать со стадиона на велосипеде. Нет, не просто прокатиться, а именно что подарить. Чтобы болельщики катались на велосипеде летом, осенью, а самые смелые — еще и зимой.
Для этого будут разыграны два крутых велосипеда, предоставленных
На помощь любителям вкусной и здоровой пищи придет компания «ФанЕжа», которая сможет накормить максимальное количество людей быстро, вкусно и полезно. В своих блюдах «ФанЕжа» не использует сахар, и это особенно важно на матче против команды Слуцкого сахарного комбината.
Разыграют «Крумкачы» и пригласительные на «
Наконец, уже по традиции в перерыве матча «Крумкачы» разыграют ящик кваса от «Криницы». Как обычно — только среди тех, кто успел
Словом, в этот раз «Крумкачы» особенно постарались для тех, кто ценит здоровый образ жизни, здоровую еду и здоровый футбол.
А что там про футбол?
В этом сезоне «Слуцк» очень бодро стартовал, сняв скальпы признанных лидеров чемпионата вроде БАТЭ или «Торпедо-БелАЗ». Важную роль в команде Виталия Павлова играют африканские легионеры. Правда, Сенин Себаи отсюда уже уехал, а ведь именно он является лучшим бомбардиром команды. Но даже без него команда представляет угрозу: случчане сражаются за зону еврокубков и в 11 матчах проиграли лишь дважды. Так что на Маяковского сегодня пожалует серьёзный соперник.
Впрочем, Алексей Кучук, возглавивший «Крумкачы» после ухода Владимира Пятенко, никого не боится и готов ко всем сражениям. С ним команда уже довольно красиво разобралась с «Ислочью» и в непростом матче увезла ничью из Городеи. Легко сегодня не будет никому, а вот интересно — всем зрителям.
Какой футбол, там же дожди!
Нет. Четверг — единственный день на этой неделе, когда Минск обойдется без дождей. И это великолепный шанс не только в отличную погоду выбраться на классный футбол, но и получить заряд положительных эмоций, нежась в лучах ласкового солнышка.
Приходите!
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Уже сегодня "Крумкачы" на стадионе по ул. Маяковского, 127/3 в 20.00 примут неожиданно выбившегося в лидеры чемпионата Беларуси "Слуцк".
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