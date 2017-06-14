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В сети показали двойника звезды "Властелина колец"

15.06.2017 12:50 — Разное | Tut.by  
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В сети показали двойника известного американского актера Элайджи Вуда, прославившегося после главной роли в трилогии «Властелин колец».

Молодой человек по имени Томми Корбин является 23-летним сыном лидера британской партии Лейбористов.

Пользователи сети принялись активно обсуждать сходство между юным сыном политика и голливудским актером, которое действительно бросается в глаза.

Ранее сообщалось, в США нашли девушку — двойника Эммы Уотсон из «Гарри Поттера». Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается сходством с голливудской актрисой. Фотографии с Льюис, обнародованные в Instagram, уже успели собрать тысячи лайков пользователей.

 
 
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В сети показали двойника известного американского актера Элайджи Вуда, прославившегося после главной роли в трилогии "Властелин колец".

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