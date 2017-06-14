В сети показали двойника известного американского актера Элайджи Вуда, прославившегося после главной роли в трилогии «Властелин колец».

Молодой человек по имени Томми Корбин является 23-летним сыном лидера британской партии Лейбористов.

Пользователи сети принялись активно обсуждать сходство между юным сыном политика и голливудским актером, которое действительно бросается в глаза.

jeremy corbyn’s son tommy looks exactly like elijah wood oh my god pic.twitter.com/czd8ZfiWg2 — keiynan stan malak (@shumsende) 12 июня 2017 г.

Currently obsessed with the fact Corbyn’s youngest son is basically Elijah Wood pic.twitter.com/r7FoYoAjDO — HannahJane Parkinson (@ladyhaja) 12 июня 2017 г.

Ранее сообщалось , в США нашли девушку — двойника Эммы Уотсон из «Гарри Поттера». Американка Кэри Льюис, проживающая в США, отличается сходством с голливудской актрисой. Фотографии с Льюис, обнародованные в Instagram, уже успели собрать тысячи лайков пользователей.