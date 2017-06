В сети показали двойника известного американского актера Элайджи Вуда, прославившегося после главной роли в трилогии «Властелин колец».

Молодой человек по имени Томми Корбин является 23-летним сыном лидера британской партии Лейбористов.

Пользователи сети принялись активно обсуждать сходство между юным сыном политика и голливудским актером, которое действительно бросается в глаза.