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В сети показали двойника звезды "Властелина колец"
В сети
Молодой человек по имени Томми Корбин является 23-летним сыном лидера британской партии Лейбористов.
Пользователи сети принялись активно обсуждать сходство между юным сыном политика и голливудским актером, которое действительно бросается в глаза.
Ранее
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В сети показали двойника известного американского актера Элайджи Вуда, прославившегося после главной роли в трилогии "Властелин колец".
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